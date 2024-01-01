«Вот это ты, Дед Мороз, попал» 1 1.01.2024, 13:56

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Минчанин, который подрабатывает в новогодние праздники, рассказал о деньгах и курьезах.

В Деда Мороза и Снегурочку Алексей верил до 11 лет, а потом сам попал в сказку — и все изменилось. Школьника пригласили участвовать в праздничной театральной постановке. Во время подготовки к спектаклю он увидел, как его учитель наряжается в костюм главного волшебника — и чудеса развеялись. Разочарование было незабываемым, признается он. Тогда мальчик даже не догадывался, что пройдет время, и он сам к Новому году будет надевать бороду, длинный красный халат, забрасывать на плечо мешок с подарками и звонить в дома, где дети ждут чуда. О работе Дедом Морозом, предпочтениях современных мальчиков и девочек, заработках и курьезах он рассказал блогу «Люди».

Имя собеседника изменено.

Алексею чуть за 30. Он высокий молодой мужчина с низким голосом и добрыми глазами. С середины декабря его дни расписаны по часам. Сначала он спешит на работу, потом на утренники и по домам, чтобы поздравить взрослых и детей с приближающимися праздниками.

— Обычно все это длится где-то до 2−3 января, а дальше уже самому не хочется, потому что уже, правда, начинает тошнить, — улыбается собеседник и знакомит со своим графиком. — До 30 декабря в день обычно два-три заказа, 30-го побольше, а 31-го стабильно адресов 15. Начинаем со Снегурочкой в час дня и так, считай, до полуночи. 1−3 января нас в основном приглашают на мероприятия для взрослых. Например, люди отметили праздники в кругу семьи, потом собираются где-нибудь компанией и просят провести для них программу.

Алексей — человек творческий. После вуза работал в центре культуры небольшого городка. Здесь впервые и попробовал себя в роли Деда Мороза. Позже обосновался в Минске. Тут он серьезно «дедморозит» уже пятый год.

— Когда переехал в Минск, многое в моей жизни пошло по-другому. Поскольку я не местный, нужно оплачивать квартиру, а значит, необходимо больше денег. В сфере культуры, где работаю, их сильно нет, поэтому, когда одна из коллег предложила взять меня на подмену своему порой хандрящему Деду Морозу. Согласился, — улыбается собеседник, объясняя, что под словом «хандрить» имеет в виду желание пригубить спиртного. — Съездили на пару заказов, она сказала: «Ты лучше в разы», так мы и стали работать в паре.

«Нынче дети могут и Короткевича процитировать»

А дальше пошло-поехало. В том, что сарафанное радио и социальные сети работают отлично, Алексей убедился на своем опыте. Пятый год в декабре в его телефоне чаще обычного высвечиваются неизвестные номера. Нередко набирают родители и представители разных организаций. Интересуются, сколько стоят их со Снегурочкой услуги и есть ли у них свободное время.

— Ценник у всех разный. Порой называю свой, люди пугаются, отвечают: «Мы вам перезвоним». Сразу понимаю: в 75 процентах случаев это значит, что не перезвонят, но мы со Снегурочкой ставим адекватную стоимость. Не завышаем, но и не занижаем, потому что работать за совсем смешные деньги не хотим. И это нормально, — как есть говорит Алексей. — Да, встречаются те, кто берет дешево, их нанимают, а потом остаются сильно недовольны.

Ценник у Алексея и его напарницы примерно такой: если это короткая программа для одной семьи, то до 30 декабря такой заказ стоил 100 рублей. 30 декабря — 120, 31-го — 150−200. Если это уже мероприятие, например, одноклассники собрались в кафе, то Дед Мороз и Снегурочка поздравят их примерно за 300 рублей. В случаях, когда люди живут за городом, в стоимость включают еще оплату за дорогу, а также время, затраченное на этот путь.

— Если работаю на мероприятии один, то оцениваю это примерно в 150 рублей, — продолжает собеседник, отмечая, что во все времена многие люди экономят на Снегурочке. — Недавно меня позвали на два утренника в детский сад. Внучку они нашли среди сотрудниц, а подходящего мужчины ни среди работников, ни среди пап не оказалось, поэтому пришлось нанимать. Иногда я отказываюсь выступать один. Или же договариваемся: приедет только Дед Мороз, а потом как сюрприз, заходим мы со Снегуркой, и я делю с ней свой гонорар. Это ведь неправильно, когда вы команда, но по итогу люди готовы платить только тебе, а она сидит в автомобиле и ждет.

Есть еще одно «экономное» ухищрение, которое вот уже второй год используют мамы и папы. Они заказывают Деда Мороза со Снегурочкой на одну семью, мимолетом предупреждают: «Может быть, к нам еще родственники подойдут», и договариваются о цене.

— Мы не возражаем, плюс один-два ребенка — разница есть, но небольшая. Это, как говориться, можно профессионально проглотить, — шутит собеседник. — Приезжаем на место, а там не одна семья, а четыре. И вместо двух-четырех детей, восемь-десять. Для такого количества ребят нужна совершенно другая программа, подготовка, а значит, и гонорар. Но платить хотят не все.

С родителями чуть изменились и дети. Второй год все чаще они рассказывают волшебнику стихи по-белорусски. Если раньше это было примерно в каждой десятой семье, то теперь в каждой четвертой-пятой.

— Нынче дети могут и Короткевича процитировать. Знают, как называются волшебники в разных странах, и что белорусский Дед Мороз — это Зюзя, — делится наблюдениями собеседник. — Упор на русский новогодний колорит уже становится не таким ярким, как это было, например, в 2012-м. Есть семьи, куда приходишь, а дети там говорят и на русском, и на белорусском, да еще и на английском. Стою порой и не знаю, что делать. Думаю, вот это ты, Дед Мороз, попал.

Теряется иногда не только волшебник, но и родители. Хоть сами они и любят повторять детям: «Давай, давай, расскажи стишок», если попросить у них вспомнить какое-нибудь стихотворение, они часто пугаются, и начинается: «Нет, нет, нет».

— Если же это мероприятие, куда приезжаешь поздравить только взрослых, тут уже они ведут себя более расслаблено, — отмечает Алексей. — Здесь им не перед кем стесняться, как бывает рядом с детьми, и они начинают участвовать в конкурсах.

«Игрушка вдребезги, а он с наездом: «Я же сказал машинку!»

Вместо оленей у Алексея и его напарницы — машина. Чтобы в салоне не было жарко, переезжая от адреса к адресу Дед Мороз снимает бороду и шапку и превращается в обычного водителя, поэтому другие участники движения особого внимания на него не обращают. ГАИ в праздники пока его тоже не останавливало.

— Порой случаются ситуации, когда родители говорят: «Дед Мороз, Снегурочка, зайдите к нам». Думаем, нас рассчитать хотят, а они: «Вот возьмите по пятьдесят грамм с нами», — описывает ситуацию Алексей. — Естественно, самый простой вариант отказаться, это сказать: «Слушайте, мы за рулем». Люди адекватные, зачастую понимают. Принуждения нигде нет.

Но случаются на заказах и курьезы. Однажды Алексей с коллегой приехали в двухэтажный коттедж, который между собой делили две семьи. У одной — первый уровень, у другой — второй.

— Нас пригласила семья с первого этажа. Сначала пошла Снегурочка, а я должен был появиться позже. И, чтобы дети не заметили меня в подъезде, аккуратненько поднялся на второй этаж, — начинает историю Алексей. — Вдруг там открывается дверь, в пороге появляется хозяин, а за ним со словами: «Дед Мороз» выскакивает ребенок. Они подумали, я к ним. Малой ко мне прижался, и я слышу уже снизу зовут: «Дед Мороз». Пора спускаться. Мужик смотрит на меня, показываю, я не к вам. В ответ на это он волочет меня за руку к себе. Там гости, я теряюсь. «С Новым годом! — говорю. — Я на секундочку, что-то мне плохо», и начинаю выходить.

В это время слышно, как на первом этаже хозяева со Снегуркой пытаются понять, куда пропал их Дед Мороз. Пытаясь наверстать упущенное время, Алексей сбегает с лестницы. Мужчина, который затащил его в квартиру, — влетает следом за волшебником к соседям со словами: «Ты че, б***ь, там тебя люди ждут».

— Объясняю ему, что мы не к нему. Тут на этого мужика начинают кричать соседи, как мне показалось, они не в ладах. Завязывается замес. Спускаются еще люди со второго: «Х**и вы нашего Деда Мороза забрали», — теперь уже со смехом пересказывает эту ситуацию собеседник. — Все выяснилось, когда мы со Снегуркой показали номер телефона, по которому нас заказывали. Скандалисты увидели, что цифры не совпадают с их номерами, и успокоились. Оказалось, они тоже ждали Деда Мороза, но люди, с которыми они договаривались, опаздывали, а мы приехали раньше.

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В итоге буйные соседи ушли, Алексей с напарницей «отбомбили» программу. Все получилось классно, перед ними извинились.

— На выходе из дома встречаем других Деда Мороза и Снегурку, — продолжает собеседник. — Они нам: «О, коллеги!». Я им: «Сочувствую, ребята», и без объяснения мы уезжаем. Хотя ничего и не уточняли.

Дети порой тоже ведут себя не совсем адекватно. Как-то Алексей с напарницей пришли поздравить с Новым годом мальчишку, которому мама с папой подготовили дорогой вертолет.

— Ребенок достает подарок — и бум об плитку. Игрушка вдребезги, а он с наездом: «Я же сказал машинку!» — описывает ситуацию собеседник. — «Раз ты себя в этом году так плохо ведешь, значит, в следующем мы к тебе не приедем», — сказал я ему. И тут родители на меня ополчились. Я вырулил, но понял, им не понравилось такое заявление. Хотя ребенок действительно был балованный, хотелось его немного поставить на место, чтобы он осознал, что сделал неправильно. Мама с папой не оценили.

А вообще, говорит Алексей, самое важное, это не вещи, которые дарят Дед Мороз со Снегурочкой, а эмоции. Хотя порой семьи и сами поздравляют сказочных гостей. В основном дарят шампанское, конфеты, шоколад. В редких случаях добавляют рублей 30 к сумме, о которой договаривались.

— Обычно за это время получается заработать плюс одну-две мои стандартные зарплаты. Думаю, неплохо, — отмечает Алексей. — В любом случае, лучше так, чем просто сидеть дома вечерами и не дарить никому счастья и улыбок.

Себе в Новый год Алексей тоже всегда оставляет время для праздника. Поздравления они со Снегуркой стараются закончить так, чтобы Новый год встречать в компании друзей или дома.

— Лично для меня в году два главных праздника — Новый год и День рождения. Даже не знаю, какой важнее. Когда думаю, насколько коротка наша жизнь, понимаю, что не готов продавать эти праздники, ведь их на самом деле так немного, — рассуждает Алексей. — Наоборот, от таких дней хочется получать удовольствие и чувствовать их в моменте.

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