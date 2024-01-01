Несут не только взрывчатку: раскрыта новая тайна морских дронов Sea Baby 1 1.01.2024, 14:31

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Оккупантов ждут очень неприятные сюрпризы.

Морские дроны СБУ под названием Sea Baby могут не только нести взрывчатку. Они еще способны стрелять ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку главы СБУ Василия Малюка для УП и эксклюзивное видео, полученное от собственных источников.

Малюк о морских дронах

Как отметил Малюк, морские дроны СБУ загнали российские корабли в порты базирования и возобновили работу зернового коридора.

«Мы стремимся выбить все ракетоносители из украинской акватории Черного моря. А тогда обратим внимание и на подлодки», - сказал глава СБУ, добавив, что оккупантов ждут очень неприятные сюрпризы.

«Президент Зеленский поставил задачу: сделать так, чтобы Украина доминировала в Черном море. Для СБУ это направление - одно из приоритетных», - акцентировал Малюк.

В свою очередь глава СБУ отметил, что россияне уже вывели все серьезные корабли из Крыма, но это им не поможет.

«Российского флота в Крыму не должно быть вообще», - сказал он.

СБУ использует не только Sea Baby

При этом источники РБК-Украина сообщили, что СБУ использует два дрона собственного производства. Первый - Sea Baby. Он не только несет 850 кг заряда, оснащен связью стоимостью 300 тысяч долларов, но и имеет огнеметную систему. То есть способен стрелять по врагу.

Второй - «Мамай» - дрон-камикадзе, который доносит 450 кг взрывчатки в любую точку Черного моря.

Напомним, что в августе глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что морские дроны - это уникальная разработка спецслужбы. Именно они успешно атаковали Крымский мост в июле 2023 года, а также российский десантный корабль «Оленегорский горняк» и танкер «SIG».

А также под ударом этих дронов оказались корабли «Самум» и «Павел Державин». Кроме того, они нанесли повреждение большому военному буксиру врага «Николай Муру» и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю «Владимир Козицкий».

Также в Службе безопасности Украины недавно сообщили, что имеют на вооружении еще один морской дрон, который помогает проводить операции в Черном море. Название его - «Мамай».

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