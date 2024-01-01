Белорусский футболист: Как уменьшение потолка зарплат поможет улучшить результаты? 7 1.01.2024, 14:41

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Спортсмен раскритиковал руководство.

Белорусский футболист на условиях анонимности поделился мнением с «Трибуной» об очередном снижении потолка зарплат в чемпионате Беларуси.

– Когда увидел новость о возможном снижении потолка зарплат, был удивлен, так как со сменой руководства федерации в нашем футболе стали приниматься довольно разумные и взвешенные решения: отмена лимита на молодых игроков, реформирование турнира дублеров и второй лиги, смена главного тренера национальной сборной и другое.

Вроде бы, начался диалог между руководством федерации и футбольным сообществом, наметилась тенденция на выход из кризиса. Но, видимо, рано расслабляться. Чиновники наверху придумали что-то новое, что и отразится на нашем футболе, а АБФФ на это не может повлиять, к сожалению.

Придумали причину для снижения – неудачи белклубов в еврокубках. Я же считаю, что выступление команд в Европе в 2023 году можно как минимум назвать достойным. Особенно по сравнению с результатами предыдущих нескольких лет. Ну а как уменьшение потолка зарплат поможет эти результаты улучшить, я даже не представляю. Более того, новый лимит, уверен, приведет к еще большему снижению уровня нашего чемпионата и, соответственно, результатов в еврокубках, – считает футболист.

Напомним, что футболистам и тренерам в Беларуси хотят урезать з/п до 30%.

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