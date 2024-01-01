В Жодино новый год начался с пожара на двух предприятиях
- 1.01.2024, 14:53
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Одно из них делает бильярдные столы.
Утром 1 января в Жодино горели два здания местных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Пожар случился на 1-ом сухогрядском проезде в Жодино.
«Прибывшие подразделения МЧС обнаружили открытое горение двух зданий, в которых производятся губки и бильярдные столы. Площадь пожара составила 110 кв. м», — говорится в сообщении ведомства.
Ликвидировать пожар удалось в течение получаса. Причина происшествия устанавливается.
Помещения каких именно предприятий горели, не уточняется. Известно, что на этой улице расположены фабрика бильярдных столов «РуптуР», а также производитель мочалок и губок Tsyn East Trade.