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В Жодино новый год начался с пожара на двух предприятиях

  • 1.01.2024, 14:53
  • 1,352
В Жодино новый год начался с пожара на двух предприятиях

Одно из них делает бильярдные столы.

Утром 1 января в Жодино горели два здания местных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Пожар случился на 1-ом сухогрядском проезде в Жодино.

«Прибывшие подразделения МЧС обнаружили открытое горение двух зданий, в которых производятся губки и бильярдные столы. Площадь пожара составила 110 кв. м», — говорится в сообщении ведомства.

Ликвидировать пожар удалось в течение получаса. Причина происшествия устанавливается.

Помещения каких именно предприятий горели, не уточняется. Известно, что на этой улице расположены фабрика бильярдных столов «РуптуР», а также производитель мочалок и губок Tsyn East Trade.

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