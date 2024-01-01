У Z-военкоров началась паника из-за атаки ВСУ под Купянском 1.01.2024, 15:00

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Украинские войска накануне Нового года продвинулись на юго-восток от города.

В отчете Американского института изучения войны (ISW) сообщили, что 31 декабря украинские силы продвинулись на юго-восток от Купянска и продолжили позиционные бои с российскими войсками вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная

Российский военный блогер заявил, что украинские силы контратаковали у Орлянки (юго-восточнее Купянска) и достигли частичного успеха.

В частности, российские и украинские источники сообщили, что позиционные бои продолжаются северо-восточнее Купянска возле Синьковки, юго-западнее Сватово возле Макеевки и юго-западнее Кременной возле Дубравы и в лесном массиве «Серебрянское».

По словам представителя Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины подполковника Владимира Фитьо, украинские войска ведут активную оборону на Купянском, Лиманском и бахмутском направлениях и, по возможности, осуществляют наземные атаки.

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