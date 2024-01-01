Украина впервые начала применять беспилотные катера с огнеметными системами 1.01.2024, 15:13

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Появилось видео первого в истории боя между морскими дронами СБУ и кораблями РФ.

Украина начала применять беспилотные катера с огнеметными системами. Об этом рассказывается в материале «Украинской правды».

Речь идет о морских дронах, созданных и применяемых СБУ. Ранее беспилотные катера, известные под SeaBaby и несущие до 850 кг взрывчатки, несколько раз успешно атаковали российские корабли, а также объекты инфраструктуры, например, с использованием такого дрона был подорван Крымский мост в июле прошлого года.

Теперь же на катера стали устанавливать огнеметные системы. В материале издания впервые в истории морских боев приводится видеоролик, на котором видно, что беспилотники СБУ ведут огонь по российским кораблям, которые вышли для их перехвата.

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