Китаец из Лиды сравнил традиции празднования Нового года в Беларуси и на родине 1.01.2024, 15:23

Цинь Вейин каждый год 31 декабря ходит в баню.

Цинь Вейин уже более десяти лет живет в Лиде и занимается продажей запчастей к сельхозтехнике. Его родной город Чанчунь на севере Китая знаменит благодаря фестивалю льда и снега, что очень созвучно новогодней тематике. Там намного холоднее, чем у нас, знакомит с особенностями климата собеседник. О сходствах и различиях наших культур, а также о китайских традициях встречи года Зеленого Дракона и впечатлениях от Беларуси журналисты «Сельской газеты»«Сельской газеты» и побеседовали.

— Значимость празднования Нового года двадцать лет назад и сейчас в Китае отличается, — делится наблюдениями Цинь Вейин. — Но наступление года Дракона — особенное событие, потому что этот знак — первый из двенадцати восточных символов года, а все китайцы называют себя «потомками Дракона».

Интересуюсь, что стало причиной переезда в нашу страну.

— Хотел начать новую жизнь. Помню, проезжая по трассе М‑6, наслаждался сельским пейзажем, — рассказывает он. — Первое впечатление: типичные картины белорусских полей и чистого неба, такие как на рабочем столе системы Windows. В тот момент у меня завязались отношения с девушкой из Лиды, поэтому приехал сюда. До этого не знал ни одного русского слова…

Интересуюсь, какое из них он выучил быстрее всего. Говорит, слово «колхоз», ведь работа связана с сельским хозяйством. Русским или белорусским он пока владеет на бытовом уровне, а вот общается с партнерами у нас в стране на английском. К слову, во время интервью тоже вели разговор на этом языке.

— Продаю китайские запчасти аграриям, — поясняет Цинь специфику работы. — Бывает, приезжаю к заказчикам, проверяю качество товара, решаю некоторые проблемы.

Работа приносит ему не только финансовую выгоду, но и моральную: белорусы — доброжелательный народ.

— По крайней мере, люди, которых встречал, были хорошими, — поясняет он и характеризует наших сельчан так: работящие, улыбчивые, крепкого телосложения, с хорошим юмором.

При этом Цинь Вейин отмечает: менталитет у нас отличается. Что особенно бросилось в глаза?

Во‑первых, говорит, его соотечественники более завуалированно выражают свои мысли.

Во‑вторых, уделяют больше внимания сбережениям и долгосрочному управлению своими средствами. Кроме того, в китайских семьях строже отношение к детям, чем в белорусских.

— Что касается сельского хозяйства, наши фермеры охотнее пробуют новые направления. Например, экспериментируют с выращиванием различных культур, — сравнивает собеседник. —

Подходы к сельскому хозяйству в Беларуси и Китае отличаются. Но должен сказать, что картофель у меня на родине не такой, как в Беларуси: хотя клубни крупные и гладкие, но невкусные.

По китайским меркам, родной город Цинь Вейина не считается большим, однако его население такое же, как во всей Беларуси. Поэтому после переезда особенно ценит возможность отдыха на природе.

— О такой красивой природе надо заботиться, важно поддерживать чистоту в лесу, на берегах водоемов, — считает китаец. — В Беларуси пристрастился заниматься тихой охотой и рыбачить. Нравятся лисички, потому что это единственный вид грибов, который знаю и без опаски собираю в лесу. Из рыбы предпочтение отдаю щуке, хотя не профессиональный рыбак.

Разговор плавно переходит в кулинарную плоскость. А как без нее, когда в декабре мысли о новогоднем столе тревожат каждую хозяйку. Насколько Циню удается придерживаться привычного рациона в наших условиях и по душе ли ему заливная рыба?

— До пандемии каждый год ездил в Китай навестить семью, — объясняет он. — Но после нее не довелось еще. Стараюсь готовить блюда, знакомые с детства. Самое любимое у нас — пельмени.

Новый год для собеседника — праздник. Причем привык отмечать его по местным традициям.

Например, знает о том, что принято каждый год 31 декабря ходить в баню. Говорит, жаль, что у него пока нет собственной сауны, но после парилки чувствует себя замечательно.

— Новый год отмечаю так же, как и многие белорусы, — констатирует он. — Обязательно богатый стол. Немного танцуем, смотрим телевизор.

В Китае наступление Нового года — важная дата, отмечает Вейин, с ним связана масса традиций. Помимо совместной трапезы, семья должна развесить красные свитки с хорошими пожеланиями на дверях дома.

Нужно навестить стариков, а также приготовить немного денег в конверте с конфетами для детей. В ночь с 31 декабря на 1 января в Китае принято запускать фейерверки. Считается, что они отпугивают злых духов и приносят удачу.

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