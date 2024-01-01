В Беларуси 1 января повысили акцизы на бензин, алкоголь и табачные изделия 1.01.2024, 15:35

Как это скажется на ценах?

Акцизы на топливо, табачные изделия, алкогольные напитки и другие товары повышаются с 1 января 2024 года, это следует из новой редакции Налогового кодекса Беларуси.

Топливные акцизы (на бензин и дизель) увеличены на 6%. Это больше, чем в России, где ставки повысили на 4,9% (ранее планировалось 4%). Есть отличия также по алкоголю и сигаретам. В РФ акцизы на эти товары повысят не с 1 января, а с 1 мая.

В прошлом году ставка на 1 литр стопроцентного этилового спирта из пищевого сырья была 6 рублей 76 копеек, а теперь – 7 рублей 17 копеек, то есть акциз вырос примерно на 6%. Новый акциз на литр вина фруктово-ягодного натурального (с долей спирта 13% и более) – 1 рубль 55 копеек, а было 1 рубль 46 копеек. Таким образом повышение тоже 6%.

На шампанское акциз вырос чуть меньше – примерно на 5,5% (с 1 рубля 28 копеек до 1 рубля 35 копеек). Традиционно повышаются ставки и на табачные изделия. Если ранее акцизы на сигареты меняли поэтапно (с 1 января, с 1 июля и с 1 октября), то теперь это одномоментно с начала года.

Повлияют ли повышения на цену для потребителей?

Акцизы всегда включаются в цену, а это значит, что в новом году вся упомянутая выше продукция подорожает.

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