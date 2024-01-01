Киркорова и Лолиту «вырезали», а друзей Украины оставили: «Ирония судьбы» стала троянским конем для россиян 3 1.01.2024, 15:43

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Головотяпство или идеологическая «диверсия»?

В России на фоне скандала с «голой вечеринкой» наказали участников вакханалии, артистов Филиппа Киркорова и уроженку Закарпатья Лолиту Милявскую, вырезав сцены с ними из новогодних передач. Артистов, устроивших вульгарные развлечения в Москве, почти не показывали в канун Нового года, но зато транслировали кое-что другое – известную советскую ленту «Ирония судьбы, или С Легким паром», которая стала своеобразным троянским конем для россиян, пишет obozrevatel.com.

Все потому, что главные герои фильма в основном поддержали Украину и осудили развязанную Россией войну. Многие звезды, которыми восхищаются Z-патриоты, не разделяют их кровожадных взглядов.

В то время как в Украине уже давно запрещено показывать на телевидении ленты с участием ярых поклонников войны, а всех российских актеров пытаются заменить, Кремль сознательно позволяет россиянам ностальгировать под новогоднее кино, где снялись друзья демократической страны Лия Ахеджакова и Барбара Брыльска.

Это при том, что в Госдуме выдвигали идею заменить лицо проукраинских знаменитостей с помощью технологии дипфейка, но она была отклонена.

«Зачем портить хороший фильм, который любят миллионы зрителей?» – возразил тогда генеральный директор российской киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров.

Как бы ни плевались ядом на Ахеджакову и Брыльскую коллеги-путинисты и чиновники, россияне продолжают смотреть фильм с их участием. Российская актриса Валентина Талызина, например, публично набросилась на коллегу по «Иронии судьбы» Ахеджакову, заявив, что ее ждут мучения.

Кроме Лии Меджидовны и Барбары Брыльской, Украину поддержал исполнитель роли Жени Лукашина, актер Андрей Мягков. Он умер 18 февраля 2021 года в возрасте 82 лет, но до этого успел высказать свою однозначную позицию.

Актер стал одним из тех звезд, которые выступали против преступных действий президента РФ Владимира Путина в оккупированном Крыму. Мягков поставил свою подпись в списке в поддержку Украины и умолял о мире.

Впрочем, без ложки дегтя не обошлось. В живых остались еще двое российских актера, которые активно и публично поддерживают войну в Украине. Речь идет о фигурантке базы «Миротворец» Ольге Науменко, которая сотрудничала с террористами на территории оккупированной Донбасса.

Также поддержкой Кремля отметился актер Александр Ширвиндт, которому запрещено въезжать в Украину из-за гастролей по оккупированным территориям. В 2020 году путинист цинично заявил, что «чувствует физиологическую потерю» и очень скучает по Киеву и Одессе.

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