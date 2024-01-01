Названы три самых действенных продукта от похмелья 19 1.01.2024, 15:51

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Помогут, если празднование Нового года получилось слишком бурным.

К сожалению, врачи еще не придумали волшебную таблетку, приняв которую, можно было бы полностью избавиться от губительных последствий употребления алкоголя. Тем не менее, у каждого человека, хотя бы раз в жизни сталкивающегося с похмельем, в запасе есть собственные лайфхаки. Кто-то предпочитает рассол, а кому-то лучше просто изрядно выспаться.

Но не стоит забывать, что существуют продукты, употребление которых, хоть и не полностью избавит от похмелья, зато поможет хоть чуть-чуть снизить неприятные ощущения. Именно о них сегодня пишет FoodOboz.ua, ведь после празднования Ногого года этот вопрос для многих достаточно актуален.

Кофе

Ни для кого не секрет, что кофе является отличным стимулятором умственной деятельности. Именно благодаря такому своему свойству, чашечка крепкого и ароматного кофе поможет избавиться от тумана в голове и значительно снизит уровень усталости.

У этого метода избавления от симптомов похмелья есть одно противопоказание: не следует употреблять кофе в неограниченном количестве. Дело в том, что она оказывает мочегонный эффект, в результате чего может привести к обезвоживанию организма.

Авокадо

Считается, что авокадо является одним из самых лучших продуктов, избавляющих от симптомов похмелья. Его советуют есть с утра после вечеринки.

В этом фрукте содержатся питательные вещества, а также много калия, который так необходим организму после чрезмерного употребления алкоголя. Лучше всего для похмельного завтрака подойдет тост из авокадо.

Тунец

Употребление тунца является самым простым способом восстановить баланс питательных веществ в организме, уничтоженных вследствие употребления алкоголя. Съев легкий сэндвич с тунцом, человек будет полон сил и энергии.

Дело в том, что тунец является полноценным источником омега-3 и жирных кислот, а также оказывает антиоксидантное действие.

Таким образом, если утром после употребления алкоголя выпить крепкого кофе и сделать сэндвич с авокадо и тунцом, можно существенно облегчить свое состояние и восстановить организм.

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