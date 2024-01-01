NYT: Война в Украине меняется 1.01.2024, 15:57

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Новая тактика ВСУ стала болезненной для россиян.

В связи с тем, что обе стороны не смогли добиться существенных успехов на фронте, партизанская тактика в развязанной Россией войне против Украины приобрела дополнительное значение, пишет The New York Times.

«Поскольку обычные силы изо всех сил пытаются прорвать оборонительные линии, обе стороны все чаще прибегают к партизанской тактике», - пишет издание.

Речь идет о диверсиях, рейдах коммандос, целенаправленных ликвидациях, подрывах складов боеприпасов, нефтепроводов и особенно - железных дорог, по которым РФ снабжает свои войска вооружением.

«Война в Украине меняется прямо сейчас. Украина увеличивает количество партизанских операций против российских войск и уменьшает обычные операции. Цель - доставить тысячи порезов», - отметил аналитик Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

После одного из нападений на железную дорогу высокопоставленный сотрудник украинской разведки заявил, что российские спецслужбы должны привыкнуть к тому, что партизаны повсюду.

Отмечается, что поезда жизненно важны для обеих сторон, поскольку они были разработаны, чтобы стать основой советской системы снабжения.

«Это то, что волновало Россию больше века - как обезопасить эти действительно длинные и уязвимые железнодорожные линии», - заявила научный сотрудник Королевского института объединенных служб в Британии Эмили Феррис.

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