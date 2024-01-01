Поставки российской нефти в Индию обвалились на треть 1.01.2024, 16:10

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Названа причина.

Проблемы с платежами ударили по нефтяному экспорту России в Индию, которая стала крупнейшим покупателем российских баррелей после начала войны в Украине и эмбарго ЕС.

В декабре поставки нефти из России на индийский рынок сократились на треть по сравнению с пиковым значением мая — до 1,48 млн баррелей в день, следует из данных аналитической компании Kpler, которые публикует Bloomberg.

Это минимум с января 2023-го, когда в Индию было отправлено 1,4 млн баррелей. При этом на пике в мае экспорт доходил до 2,15 млн баррелей, а на уровне 2 млн баррелей в день и выше поставки держались на протяжении трех месяцев — с апреля по июнь. Осенью объемы экспорта снизились: в сентябре Россия отправила в Индию 1,8 млн баррелей, в октябре — 1,6 млн, а в ноябре — 1,7 млн.

Очередная просадка связана с тем, индийские нефтеперерабатывающие заводы, которые на протяжении 2023 года получали в среднем 140 тыс. баррелей в день сорта Sokol, из-за проблем с оплатой не смогли приобрести более 5 млн баррелей, которые в Индию доставили шесть танкеров.

Этому помешало то, что дочернее предприятие «Роснефти» — ООО «Сахалин-1», добывающее нефть на Дальнем Востоке, столкнулось с трудностями при открытии банковского счета в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Счет должен был позволить покупателям платить за нефть в дирхамах, говорит ведущий аналитик по сырью Kpler Виктор Катон.

По его словам, танкеры с нефтью Sokol простаивают у побережья Индии, а два из них указали, что могут отправиться в Китай. Однако поставки российской нефти на индийский рынок продолжатся, отметил Катон: три новых судна после перевалки грузов указали Индию в качестве конечного пункта назначения.

При этом, по данным Kpler, за весь 2023 года Индия увеличила импорт нефти из России более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. В среднем на индийский рынок поступало 1,79 млн баррелей в день, в то время как импорт нефти из Ирака, второго по величине поставщика, сократился на 11% — до 908 тыс. баррелей в день.

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии решили перейти на дирхамы ОАЭ в оплате поставок нефти из России после того, как правительство рекомендовало им не использовать китайский юань. В свою очередь Минэнерго Индии отмечало, что оплата в долларах проблематична — не все банки принимают их за российскую нефть.

В то же время оплата в рупиях стала проблемой для России: ответного потока товаров, на которые можно было потратить индийскую валюту, Индия в РФ не поставляет, и в результате рупии копятся в индийских банках. Источники Reuters оценивали зависшую сумму в $40 млрд, хотя власти и ЦБ РФ заверяли, что объем несопоставимо меньше.

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