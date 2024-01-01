«Навсегда запомнился ходячий фламинго на веревочках» 1.01.2024, 16:15

1,614

Минчанки, которые родились 1 января, рассказали, как они с этим живут.

Жительницы Минска рассказали агентству «Минск-Новости», радуются ли они тому, что родились 1 января, и сколько подарков им дарят. Спойлер: два праздника за сутки — перебор.

Альяна Сивенкова родилась 31 декабря в 22.00, но в свидетельстве о рождении записали дату 1 января.

«В детстве мы собирались всей семьей за столом. Меня поздравляли с днем рождения и дарили только один подарок. Навсегда запомнился ходячий фламинго на веревочках. Подрастая, я стала понимать, что мой личный праздник отчасти странный, потому что в этот день еще и с Новым годом поздравляют, в общем, какое-то два в одном», — сказала девушка.

По ее словам, 1 января к ней редко приходят в гости:

— Вот когда еда закончится, знакомые начинают вспоминать, что мой день рождения 1 января. Обычно вспоминают числа третьего-четвертого. Поэтому я считаю, что родилась в жутко неудобное время. Почему не 30 декабря или 5 января?

Алена Кривальцевич родилась 1 января в 10.00. Девушке тоже не нравится ее дата рождения:

— Мне очень нравится Новый год, но родиться 1 января оказалось очень неудобно. Мне бы хотелось, чтобы в этот день все внимание было уделено мне, а в итоге получается, что все празднуют Новый год.

Алена обычно встречает Новый год с родителями: «У папы первый тост за Новый год, а уже второй — за дочь! Родные сразу поздравляют с днем рождения, а потом уже с наступившим, и друзья тоже. Зато подарок всегда один. А атмосферу дня рождения помогает создать торт и свечи».

Интересно, что у и товарища девушки день рождения 1 января.

«Наш диалог выглядит примерно так: «С днем рождения!», «И тебя!», «С Новым годом!», «И тебя!» — призналась Алена.

Анастасия Денисова родилась 1 января в 00.01. По ее словам, она празднует день рождения обычно с друзьями и семьей.

«Поздравляют меня все сначала с Новым годом, а потом уже с днем рождения!» — отметила девушка.

Анастасия рассказала, что не в восторге от двух праздников фактически в один день: «Чувства смешанные, так как зачастую получаешь двойные подарки — и на Новый год, и на день рождения».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».