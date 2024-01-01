Какие дома продают у озер на родине белорусских драконов 1.01.2024, 16:28

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От семи до 70 тысяч долларов.

Если на минуточку поверить мифам и преданиям, то цмоки — белорусский аналог драконов — когда-то водились в озерах под Лепелем. Их никто не видел, фоток тоже нет. Но во что мы можем точно верить, так это в то, что это одно из самых живописных мест в стране — чистейшие озера, сосновые леса и минимальное воздействие цивилизации. То есть место для дачи и загородного домика идеальное.

Realt.by посмотрел, какие варианты в наступившем году Дракона можно присмотреть на берегах местных озер.

Дом находится на самой окраине Лепеля. К нему ведет хорошая дорога, которую зимой регулярно чистят. Рядом — сразу три живописных озера: Лепельское, Проша и Святое. Поблизости находятся санаторий и реабилитационный центр. В шаговой доступности — богатый на грибы и ягоды лес.

Отопление на газу, водопровод центральный, канализация местная.

На территории участка (почти 15 соток) имеются баня, гараж, беседка, сад и хозяйственные постройки.

Этот вариант стоит 63 000 долларов.

Дома подешевле тоже имеются. Вот, например, деревянная хата на 79 квадратов с печным отоплением на 20 сотках обработанной земли.

До берега озера — 5 минут пешком. Стоимость — 12 900 долларов.

Если ищете вариант до 10 тысяч долларов, то загляните в пригород Лепеля, в деревню Стаи.

Тут хату с баней продают за 7 300 долларов. Ближайшее озеро — Святое (2,5 км).

Если идея дачи в городе вас не прельщает, или нужен современный дом, то такой есть на противоположном берегу Лепельского озера, в деревне Заньки.

Это каркасник, построенный в 2018 году. Он довольно компактный — терраса, кухня-гостиная, спальни и санузел. Отапливается печью-камином. Установлена сигнализация департамента охраны (датчики на разбитие окон, датчики движения).

Водопровода и канализации нет — это минус. Зато большой участок с садом (25 соток), а до озера — 3 минуты пешком. И стоит недорого — 15 000 долларов.

Можно немного отъехать от Лепеля и заглянуть в деревню Бор. Она стоит на перешейке между озерами Неколоч и Прудок. Здесь можно прицениться сразу к нескольким объектам.

Первый стоит практически на берегу и даже имеет свой пирс.

Он компактный, с сауной, гостиной и санузлом на первом этаже и двумя спальнями на мансарде. Стены у него деревянные, на крыше металлочерепица, окна ПВХ.

Водопровод от собственной скважины, канализация местная, отопление печное.

На участке 23 сотки имеется законсервированный фундамент — планировалось строительство гостиничного комплекса. Стоимость — 59 900 долларов.

Еще один дом в этой деревне — новострой с хорошей архитектурой. Общая площадь — 70,6 м². Стены деревянные, крыша двухскатная, металлочерепичная, окна в пол и терраса.

В доме большая кухня-гостиная с новыми мебелью и бытовой техникой. Во всем доме крупноформатная плитка с теплыми полами.

Водопровод от своей скважины, канализация местная. В комнатах стоят батареи, установлен бойлер. Сейчас дом отапливается электрокотлом, но в объявлении говорится, что в ближайшее время на улице появится газ.

Участок большой — почти 25 соток.

За этот дом с новой мебелью просят 69 000 долларов.

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