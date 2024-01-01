Ужас россиян будет велик
- Александр Невзоров
- 1.01.2024, 16:30
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Кадыров получил специальное разрешение Кремля.
Вечером россияне вынут рожи из салатов и узнают, что для них, вместо 2024-го года наступил 500-й до н.э.
Ужас будет велик. Холодным потом отойдут не только робкие интеллигенты, но даже всякие «хинштейны».
Кадыров, получив разрешение Кремля, отменил все законы РФ, официально заместив их пещерным произволом.
Пока - на своей феодальной территории, в Чечне.
Теперь отвечать за провинности субъекта будут его родственники.
Так, в той или иной степени было всегда, но отныне это становится официальной нормой.
Для любой диктатуры расправа с членами семьи «виноватого» всегда была самым легким, но эффективным способом поддержания т.н. «порядка».
Довольно быстро кадыровщина норматизируется на всем Кавказе и придет в иные регионы.
Гражданам, изнеженным «правом», «законом», «процессуальными нормами» и конституциями - поначалу будет сложно, но со временем они привыкнут.
Александр Невзоров, t.me