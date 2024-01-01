Ужас россиян будет велик Александр Невзоров

1.01.2024, 16:30

12,226

Кадыров получил специальное разрешение Кремля.

Вечером россияне вынут рожи из салатов и узнают, что для них, вместо 2024-го года наступил 500-й до н.э.

Ужас будет велик. Холодным потом отойдут не только робкие интеллигенты, но даже всякие «хинштейны».

Кадыров, получив разрешение Кремля, отменил все законы РФ, официально заместив их пещерным произволом.

Пока - на своей феодальной территории, в Чечне.

Теперь отвечать за провинности субъекта будут его родственники.

Так, в той или иной степени было всегда, но отныне это становится официальной нормой.

Для любой диктатуры расправа с членами семьи «виноватого» всегда была самым легким, но эффективным способом поддержания т.н. «порядка».

Довольно быстро кадыровщина норматизируется на всем Кавказе и придет в иные регионы.

Гражданам, изнеженным «правом», «законом», «процессуальными нормами» и конституциями - поначалу будет сложно, но со временем они привыкнут.

Александр Невзоров, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».