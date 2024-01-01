Российский рубль упал рекордно за девять лет 2 1.01.2024, 16:49

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И вошел в топ-3 слабейших валют мира.

Российский рубль по итогам 2023 года показал сильнейшее с 2015 года падение и вошел в топ-3 рейтинга слабейших валют развивающихся стран, которые отслеживает Bloomberg.

Курс доллара с 71,8 рубля в начале года поднялся на 26%, до 90,36 рубля на закрытии последних торгов 29 декабря. Евро подорожал на 28% — с 76,2 до 97,7 рубля, а китайский юань — на 24%, с 10,14 до 12,61 рубля. Падение сильнее к доллару показали в мире лишь две валюты: турецкая лира (на 36,6%) и аргентинский песо (на 78%).

Девальвация рубля могла бы быть и сильнее: в августе рост курсов валют достигал 30-40%, доллар стоил дороже 100 рублей, а евро пробивал отметку 110. В ответ ЦБ РФ резко повысил ключевую ставку — с 7,5% до 16% годовых, а власти сначала непублично, а затем указом президента потребовали от экспортеров продавать больше валюты на бирже, чтобы поддержать валютный рынок.

С октября четыре десятка крупнейших компаний обязаны заводить 80% валютной выручки в российские банки и продавать 90% этого объема на бирже. Тех, кто создает угрозы рублю, ЦБ сможет отключать от торгов — соответствующие полномочия Госдума дала ему в конце декабря.

В Кремле доллар по 100 сочли угрозой режиму — именно поэтому ЦБ было поручено экстренно вмешался в ситуацию, чтобы стабилизировать курсы и инфляцию накануне намеченных на март 2024 года выборов, рассказывали источники Bloomberg.

В администрации президента рассчитывают, что курс доллара к выборам снизится до 75-80 рублей, говорили «Медузе» источники, близкие к АП и правительству. По словам одного из них, курс в 90–100 рублей «не нравится» Путину, хотя и помогает наполнить бюджет, а укрепление рубля должно показать, что «ситуация» в стране «выправляется».

Власти смогут держать рубль как минимум до весны, пока действует указ президента об обязательной продаже валюты, после чего курсы снова поползут вверх, и к зиме-2024 доллар будет стоить 103 рубля, считают экономисты, опрошенные Reuters. В бюджет на 2024 год правительство заложило доллар по 90,1 рубля с последующим плавным ослаблением — до 91,1 рубля в 2025 году и 92,3 в 2026-м.

Проблемой для рубля стало резкое сокращение притока иностранной валюты: по оценкам Института Гайдара, в 2023 года российская экономика получит $420 млрд экспортных доходов — минимальный объем с пандемии-2020, который на 29% ниже, чем годом ранее, и на 15% меньше довоенных уровней. Реальной валюты экономика получит еще меньше: 40% экспортных сделок, по данным ЦБ, оплачиваются в рублях. Это оставляет около $250 млрд валютного притока, из которого почти половина приходится на юань. Долларов и евро в Россию по итогам 2023 года может поступить лишь около $110-120 млрд, что соответствует уровню начала 2000-х годов.

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