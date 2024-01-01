ISW спрогнозировал, как деоккупация Крыма повлияет на войну
- 1.01.2024, 17:06
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Ситуация кардинально изменится.
Если Украина освободит временно оккупированный Крым и территории юга, то обезопасит Херсон, Николаев и Одессу от прямых атак российских оккупантов, а угроза для Мелитополя значительно уменьшится.
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
В Институте сообщили, что расходы на оборону Украины и вызовы, связанные с ней, кардинально изменятся, если украинские войска смогут деоккупировать Крым.
Аналитики отметили, что сейчас Мариуполь остается единственным крупным прифронтовым городом на юге, который усложняет оборону региона и требует высокого уровня подготовки и частично или полностью мобилизованных Сил обороны Украины.
В ISW отметили, что освобождение Крыма также значительно устранит угрозу российских десантных операций на юго-западном побережье Украины, а также российскую ракетную угрозу кораблям, которые пытаются пройти через западную часть Черного моря.