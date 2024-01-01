«Спасибо за это, не прошло и четырех лет!» 3 1.01.2024, 17:22

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Белорус ответил Минздраву.

Читатель сайта Charter97.org резко отреагировал на сообщения Минздрава о регистрации отечественной вакцины от Covid-19:

— Спасибо за это, не прошло и четырех лет!

Мы прекрасно помним, что когда эпидемия только начиналась, режим Лукашенко всячески отрицал наличие угрозы. Мы знали правду, потому что читали независимые СМИ, прежде всего — «Хартию». Помню, в марте я и жена в первый раз надели маски, пойдя за покупками в магазины. Это стало настоящим событием дня, вызвав в нашем небольшом городке настоящий фурор. К вечеру нам уже позвонили из администрации, пытались успокоить, мол, все под контролем, нечего волноваться и сеять панику среди населения.

Настоящая паника началась уже в июне, когда по нашим улицам начали часто ездить автомобили скорой помощи, забирая больных ковидом. Только тогда все наконец поняли, что этот вирус существующий и смертельно опасный. Но сколько людей от него скончалось в нашем городе в 2020-21 годах! Живя на улице, ведущей на кладбище, мы видели, как ежедневно туда везут покойников.

Подруга моей жены Нина всю жизнь работая, мечтала, как выйдет на пенсию, будет отдыхать, выращивая цветы и играть с внуками. Дождалась, ни дня не работала свыше в приевшемся заведении. Два месяца радовалась своим новым статусом пенсионерки... А потом вдруг стало плохо, диагностировали коронавирус, положили в больницу. Оттуда уже увезли на кладбище.

И таких историй уйма. Я и жена тоже переболели этим ужасным ковидом, правда, в легкой форме. Возможно, благодаря вакцинации.

Сейчас пандемия во всем мире закончилась. Понадобится ли когда-нибудь снова эта вакцина, неизвестно.

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