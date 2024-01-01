ВСУ ударили по расположению российских казаков-оккупантов в Лисичанске 1.01.2024, 17:49

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Враг базировался на территории училища.

В воскресенье, 31 декабря, временно оккупированный Лисичанск подвергся обстрелу. По данным СМИ, удар был нанесен по расположению казацкого добровольческого отряда Кубань.

Об этом сообщает «Новости Донбасса».

Марионетки Кремля в Лисичанске подтвердили, что город был обстрелян. В этом они традиционно обвинили ВСУ и добавили, что «никто не пострадал».

В то же время, российские Telegram-каналы пишут о том, что украинские военные якобы ударили по расположению казацкого добровольческого отряда Кубань (БАРС-16). Солдаты базировались в 94-м училище в Лисичанске.

Официально украинская сторона не комментировала этот инцидент.

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