Из ГрГУ уволена известный белорусский историк

Из ГрГУ уволена известный белорусский историк1
- 1.01.2024, 18:05
- 1,382
Светлана Морозова работала в университете с 1982 года.
Доктор исторических наук Светлана Морозова уволена из Гродненском государственном университете Янки Купалы. Издание Hrodna.life обратило внимание на пост родных ученого в социальных сетях.
«Тры гады таму ва ўніверсітэцкай газеце быў артыкул: „Тут гадуюцца дынастыі: 80 год Купалаўскаму ўніверсітэту і 80 год, аддадзеных на яго карысць сям’ёй Марозавых“. Яшчэ мой дзед распачаў гэтую дынастыю — быў дэканам філфака. Ад сёння ва ўніверсітэце не засталося Марозавых. 18 год мой шлях быў поруч з універсітэтам, 20 — у дзеда, і 51 — у маці…абставіны часам мацнейшыя за нас», — написал в Facebook историк Сергей Морозов.
Светлана Морозова — доктор исторических наук, работала в университете с 1982 года. Являлась профессором кафедры истории Беларуси, археологии и специальных исторических дисциплин. Автор ряда учебных пособий, множества статей. Прошла стажировки в Москве, Санкт-Петербурге, Варшаве, Ягелонском университете (Краков), Чешской академии наук, Вильнюсском университете и др.