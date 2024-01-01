Из ГрГУ уволена известный белорусский историк 1 1.01.2024, 18:05

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Светлана Морозова работала в университете с 1982 года.

Доктор исторических наук Светлана Морозова уволена из Гродненском государственном университете Янки Купалы. Издание Hrodna.life обратило внимание на пост родных ученого в социальных сетях.

«Тры гады таму ва ўніверсітэцкай газеце быў артыкул: „Тут гадуюцца дынастыі: 80 год Купалаўскаму ўніверсітэту і 80 год, аддадзеных на яго карысць сям’ёй Марозавых“. Яшчэ мой дзед распачаў гэтую дынастыю — быў дэканам філфака. Ад сёння ва ўніверсітэце не засталося Марозавых. 18 год мой шлях быў поруч з універсітэтам, 20 — у дзеда, і 51 — у маці…абставіны часам мацнейшыя за нас», — написал в Facebook историк Сергей Морозов.

Светлана Морозова — доктор исторических наук, работала в университете с 1982 года. Являлась профессором кафедры истории Беларуси, археологии и специальных исторических дисциплин. Автор ряда учебных пособий, множества статей. Прошла стажировки в Москве, Санкт-Петербурге, Варшаве, Ягелонском университете (Краков), Чешской академии наук, Вильнюсском университете и др.

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