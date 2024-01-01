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Как украинская реактивная артиллерия «сдуру» сбила российский вертолет

  • 1.01.2024, 18:11
  • 1,920
Как украинская реактивная артиллерия «сдуру» сбила российский вертолет

ВСУ рассказали «фантастическую историю».

Украинские военные сбили вертолет российских оккупантов из РСЗО. Об этом 1 января сообщило управление стратегических коммуникаций (Стратком) ВСУ в Telegram.

«Фантастическая, но вполне реальная история о том, как украинская реактивная артиллерия случайно сбила российский вертолет», – сказано в сообщении.

Стратком опубликовал видео, на котором командир реактивной батареи 110-й ОМБр Вадим рассказал детали уничтожения вертолета оккупантов.

«Дивизион вышел пострелять, поехали мы. Дали залп по целям. Но в это время в район цели влетают вертолеты противника. И в один вертолет попадает наш реактивный снаряд. Все знают, что это было, но записать в факты, что типа реактивщики сдуру сбили один вертолет – знаете... Просто они выехали и оказались не в том месте, не в то время», – подчеркнул украинский военный.

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