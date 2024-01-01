Появились ранее неизвестные документы о захвате самолета авиакомпании «Ryanair» 1.01.2024, 18:24

Новые детали преступления режима.

Альянс расследователей Беларуси обнаружил несколько ранее неизвестных документов по делу о захвате самолета авиакомпании «Ryanair» рейса «Афины-Вильнюс» 23 мая 2021 года.

В прошлом году расследование Международной организации гражданской авиации (ИКАО) подтвердило, что это был акт воздушного пиратства, за который ответственен белорусский режим.

Недавно журналистам-расследователям удалось получить ранее неизвестные документы, в результате чего стали известны новые детали.

Для начала обратим внимание на то, как действует режим при аналогичных случаях. Для этого перенесемся в март 2021 года. Место происшествия: международный аэропорт Брест.

9 марта 2021 года в 8.40 в дежурную службу отдела внутренних дел на транспорте поступает сообщение из брестского аэропорта, что на электронную почту получено уведомление о минировании и требовании выкупа.

Сообщение поступило 6 марта 2021 года. 3 дня никто никак не реагировал и просто не читал электронную почту. Только 9 марта 2021 года по требованиям процедуры безопасности в аэропорт формально направились сотрудники министерства внутренних дел, Следственного комитета, государственного комитета судебных экспертиз и саперы. Провели эвакуацию граждан, ничего не обнаружили и возбудили уголовное дело по статье 340 Уголовного кодекса Беларуси «Заведомо ложное сообщение об опасности».

То есть, для реагирования на электронное сообщение о готовящемся теракте, потребовалось – 3 суток.

И это не единичный случай или какая-то особая халатность, характерная для Брестской области. Аналогичным образом реагируют на сообщения об угрозе взрывов в других аэропортах Беларуси.

Для подтверждения перенесемся в международный аэропорт Могилев. 9 марта 2021 года в 10.13 в дежурную службу отдела внутренних дел на транспорте поступило уведомление из отдела вневедомственной охраны о том, что 6 марта 2021 года в 4.45. на электронную почту могилевского аэропорта получена информации о минировании.

Опять-таки только через 3 суток в аэропорт поехала целая бригада сотрудников министерства внутренних дел, Следственного комитета, государственного комитета судебных экспертиз и саперов.

Здесь в отличие от Бреста граждан не эвакуировали, произвели осмотр, опасных предметов не обнаружили и возбудили уголовное дело по той же статье 340 Уголовного кодекса.

Реагирование на сообщение о готовящемся теракте заняло все те же 3 суток.

К счастью, никто не пострадал в результате такой оперативности только потому что сообщения об опасности были ложными. Если бы они оказались реальными – человеческих жертв было бы не избежать.

Теперь вернемся непосредственно к событиям 23 мая 2021 года, когда силовики захватили Боинг 737-800 авиакомпании «Ryanair» рейса «Афины-Вильнюс». Для этого приведем сообщение из внутренней переписки МВД по этому поводу.

В системе зафиксировано только одно сообщение, в котором в 13.00 уже констатируется факт объявленного сигнала «Бедствие». Это, а так же время посадки самолета, пожалуй, единственное, что соответствует отчету ИКАО по установлению фактов: страница 16 Доклада о расследовании.

В сообщении МВД указано, что эвакуированы 123 пассажира. Однако в п. 2.1.4 расследования ИКАО отмечается, что на борту находилось 126 пассажиров.

Кроме этого, АРБ обращает внимание также и на то, чего нет в официальной сводке МВД: отсутствует упоминание о причинах, ставших основанием для объявления сигнала «Бедствие». В частности, во внутренней переписке МВД отсутствует упоминание о каких-либо электронных письмах с угрозами или минированием. На этом моменте необходимо остановиться поподробнее.

Основанием для начала переговоров с экипажем Боинга и объявления сигнала «Бедствие» стал звонок в 12.28 заместителя генерального директора по безопасности, кадрам и режиму аэропорта о том, что в ряд аэропортов, в том числе в Национальный аэропорт Минск поступило сообщение о бомбе на борту. Однако единственное документально подтвержденное сообщение о минировании рейса поступило на электронный ящик минского аэропорта в 12.56 (страница 76 отчета).

Впоследствии белорусская сторона будет утверждать, что было еще одно письмо в 12.26, от которого остался только скриншот. Отправку этого сообщения не смогли подтвердить и власти Швейцарии, страны в которой находятся сервера почтового сервиса Protonmail, через который были отправлены сообщения.

В белорусских аэропортах реагирование на сообщения о минировании обычно занимает трое суток, а в случае с самолетом на котором летели Роман Протасевич и София Сапага – считанные минуты.

В рамках мини-расследования расследователи нашли еще документ, подтверждающий постановочный характер всех действий 23 мая 2021 года. Единственное, что в итоге оказалось абсолютно правильным, это возбуждение уголовного дела все по той же статье 340 Уголовного кодекса – заведомо ложное сообщение об опасности. Главное – не выйти на самих себя.Появились ранее неизвестные документы о захвате самолета авиакомпании «Ryanair»

Новые детали преступления режима.

Альянс расследователей Беларуси (обнаружилhttps://t.me/allians_belarus) несколько ранее неизвестных документов по делу о захвате самолета авиакомпании «Ryanair» рейса «Афины-Вильнюс» 23 мая 2021 года.

В прошлом году расследование Международной организации гражданской авиации (ИКАО) подтвердило, что это был акт воздушного пиратства, за который ответственен белорусский режим.

Недавно журналистам-расследователям удалось получить ранее неизвестные документы, в результате чего стали известны новые детали.

Для начала обратим внимание на то, как действует режим при аналогичных случаях. Для этого перенесемся в март 2021 года. Место происшествия: международный аэропорт Брест.

9 марта 2021 года в 8.40 в дежурную службу отдела внутренних дел на транспорте поступает сообщение из брестского аэропорта, что на электронную почту получено уведомление о минировании и требовании выкупа.

Сообщение поступило 6 марта 2021 года. 3 дня никто никак не реагировал и просто не читал электронную почту. Только 9 марта 2021 года по требованиям процедуры безопасности в аэропорт формально направились сотрудники министерства внутренних дел, Следственного комитета, государственного комитета судебных экспертиз и саперы. Провели эвакуацию граждан, ничего не обнаружили и возбудили уголовное дело по статье 340 Уголовного кодекса Беларуси «Заведомо ложное сообщение об опасности».

То есть, для реагирования на электронное сообщение о готовящемся теракте, потребовалось – 3 суток.

И это не единичный случай или какая-то особая халатность, характерная для Брестской области. Аналогичным образом реагируют на сообщения об угрозе взрывов в других аэропортах Беларуси.

Для подтверждения перенесемся в международный аэропорт Могилев. 9 марта 2021 года в 10.13 в дежурную службу отдела внутренних дел на транспорте поступило уведомление из отдела вневедомственной охраны о том, что 6 марта 2021 года в 4.45. на электронную почту могилевского аэропорта получена информации о минировании.

Опять-таки только через 3 суток в аэропорт поехала целая бригада сотрудников министерства внутренних дел, Следственного комитета, государственного комитета судебных экспертиз и саперов.

Здесь в отличие от Бреста граждан не эвакуировали, произвели осмотр, опасных предметов не обнаружили и возбудили уголовное дело по той же статье 340 Уголовного кодекса.

Реагирование на сообщение о готовящемся теракте заняло все те же 3 суток.

К счастью, никто не пострадал в результате такой оперативности только потому что сообщения об опасности были ложными. Если бы они оказались реальными – человеческих жертв было бы не избежать.

Теперь вернемся непосредственно к событиям 23 мая 2021 года, когда силовики захватили Боинг 737-800 авиакомпании «Ryanair» рейса «Афины-Вильнюс». Для этого приведем сообщение из внутренней переписки МВД по этому поводу.

В системе зафиксировано только одно сообщение, в котором в 13.00 уже констатируется факт объявленного сигнала «Бедствие». Это, а так же время посадки самолета, пожалуй, единственное, что соответствует отчету ИКАО по установлению фактов: страница 16 Доклада о расследовании.

В сообщении МВД указано, что эвакуированы 123 пассажира. Однако в п. 2.1.4 расследования ИКАО отмечается, что на борту находилось 126 пассажиров.

Кроме этого, АРБ обращает внимание также и на то, чего нет в официальной сводке МВД: отсутствует упоминание о причинах, ставших основанием для объявления сигнала «Бедствие». В частности, во внутренней переписке МВД отсутствует упоминание о каких-либо электронных письмах с угрозами или минированием. На этом моменте необходимо остановиться поподробнее.

Основанием для начала переговоров с экипажем Боинга и объявления сигнала «Бедствие» стал звонок в 12.28 заместителя генерального директора по безопасности, кадрам и режиму аэропорта о том, что в ряд аэропортов, в том числе в Национальный аэропорт Минск поступило сообщение о бомбе на борту. Однако единственное документально подтвержденное сообщение о минировании рейса поступило на электронный ящик минского аэропорта в 12.56 (страница 76 отчета).

Впоследствии белорусская сторона будет утверждать, что было еще одно письмо в 12.26, от которого остался только скриншот. Отправку этого сообщения не смогли подтвердить и власти Швейцарии, страны в которой находятся сервера почтового сервиса Protonmail, через который были отправлены сообщения.

В белорусских аэропортах реагирование на сообщения о минировании обычно занимает трое суток, а в случае с самолетом на котором летели Роман Протасевич и София Сапага – считанные минуты.

В рамках мини-расследования расследователи нашли еще документ, подтверждающий постановочный характер всех действий 23 мая 2021 года. Единственное, что в итоге оказалось абсолютно правильным, это возбуждение уголовного дела все по той же статье 340 Уголовного кодекса – заведомо ложное сообщение об опасности. Главное – не выйти на самих себя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».