Президент Тайваня ответила на слова Си Цзиньпина 2 1.01.2024, 18:47

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Цай Инвэнь

Цай Инвэнь прокомментировала заявление о «неизбежном возвращении» острова.

Отношения Тайваня с Китаем должны определяться волей народа, а мир должен основываться на «достоинстве», заявила президент Тайваня Цай Инвэнь.

Об этом сообщает Reuters.

Она отреагировала на заявление лидера Китая Си Цзиньпина о том, что «воссоединение» с островом неизбежно.

Отвечая на вопрос о речи Си Цзиньпина, Цай Инвэнь сказала, что важнейшим принципом того, какого курса следует придерживаться в отношениях с Китаем, является демократия.

«Для принятия решения требуется общая воля народа Тайваня. В конце концов, мы демократическая страна», — сказала она.

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