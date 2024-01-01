Президент Тайваня ответила на слова Си Цзиньпина

Президент Тайваня ответила на слова Си Цзиньпина2
- 1.01.2024, 18:47
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Цай Инвэнь прокомментировала заявление о «неизбежном возвращении» острова.
Отношения Тайваня с Китаем должны определяться волей народа, а мир должен основываться на «достоинстве», заявила президент Тайваня Цай Инвэнь.
Об этом сообщает Reuters.
Она отреагировала на заявление лидера Китая Си Цзиньпина о том, что «воссоединение» с островом неизбежно.
Отвечая на вопрос о речи Си Цзиньпина, Цай Инвэнь сказала, что важнейшим принципом того, какого курса следует придерживаться в отношениях с Китаем, является демократия.
«Для принятия решения требуется общая воля народа Тайваня. В конце концов, мы демократическая страна», — сказала она.