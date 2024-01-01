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СБУ намекнула на удары по подводным лодкам оккупантов в Черном море

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  • 1.01.2024, 19:11
  • 4,202
СБУ намекнула на удары по подводным лодкам оккупантов в Черном море

В скором времени РФ ждут очень неприятные сюрпризы.

Украина стремится выбить все ракетоносители оккупантов РФ из украинской акватории Черного моря, заявил глава СБУ Василий Малюк.

«А тогда обратим внимание и на подводные лодки… Россияне уже вывели все серьезные корабли из Крыма, но это им не поможет. Российского флота в Крыму не должно быть вообще», — сказал он в интервью «Украинской правде».

По словам главы украинской спецслужбы, в скором времени РФ ждут очень неприятные сюрпризы.

Глава СБУ также отметил, что украинский морской дрон Sea Baby способен не только переносить взрывчатку, но и вести огонь.

Малюк уточнил, что СБУ работает более новыми и совершенными поколениями морских дронов. Их разрабатывают специалисты из спецслужбы, инженеры, айтишники, военные моряки.

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