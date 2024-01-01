Путин заявил о желании ударить по площадям в Киеве 10 1.01.2024, 19:33

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Глава Кремля нервно отреагировал на удар по Белгороду.

Путин назвал удар по Белгороду терактом.

«Потому что под прикрытием двух ракет «Ольха», по-моему, что они сделали — они ударили из систем залпового огня. <…> Это оружие, бьющее по площадям, и этим оружием они ударили прямо по центру города, где люди гуляют перед Новым годом», — сказал Путин на встрече с военными в госпитале им. Вишневского.

По его мнению, россиян подобными ударами хотят «запугать и породить неуверенность внутри страны». «Мы, конечно, можем ударить по площадям и в Киеве, и в любом другом городе, я понимаю, у меня все кипит, но что, нам нужно ударить по мирным? Нет, мы бьем по военным объектам, так и будем делать», — отметил президент РФ и пообещал наращивать число ударов по Украине.

В то же время Путин заверил, что Россия не собирается воевать бесконечно, однако и сдавать свои позиции не намерена. Москва хочет завершить конфликт «как можно быстрее», но «только на наших условиях».

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