Граждане Косово могут ездить без визы в страны Шенгена 1 1.01.2024, 20:07

Однако одно государство так и не разрешило открыть свои границы для новых туристов.

Сотни граждан Косово приехали в аэропорт Приштины, чтобы отправиться в страны Евросоюза, после того как были отменены визы в Шенгенскую зону, передает Reuters. Однако одно государство так и не разрешило открыть свои границы для новых туристов.

Косово оставалась единственной страной на Западных Балканах, чьи граждане до сих пор должны были получать визы для посещения стран Евросоюза. Обладателям паспортов Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии и Черногории получать визы для путешествий в Евросоюз не требуется уже более 10 лет.

— Я чувствую себя таким же свободным, как птица, ведь теперь могу путешествовать по всей Европе, — сказал журналистам Хабиб Спахиу, который отправляется со своим сыном в Вену на два дня.

Спахиу стал одним из 50 победителей, поучаствовавших в государственной лотерее, где разыгрывались путешествия в страны Евросоюза. Акцию придумали, чтобы отметить начало безвизового периода.

— Мы ждали этого так долго, что было несправедливо, но мы наконец-то сделали это, — заявил премьер-министр Косово Альбин Курти.

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