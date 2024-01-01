Беларусь оказалась в топах любиымых стран для российских туристов 1.01.2024, 20:18

Но не на первом месте.

Турция, Беларусь и самопровозглашенная республика Абхазия стали самыми желанными туристическими направлениями у россиян в 2023 году. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на данные экспертов сервиса бронирования МТС Travel.

Сообщается, что доля Турции в общем выездном потоке составила 23%. Второе место занимает Беларусь — 9%, третье — Абхазия, независимость которой не признана международным сообществом (8%).

«Среди десяти самых популярных стран наиболее сильный рост продемонстрировали Таиланд, куда турпоток вырос за год примерно в шесть раз, и Китай — там россияне бывали в восемь раз чаще, чем годом ранее», — отметили эксперты сервиса бронирования.

Также существенно выросло число тех, кто посещал Индонезию и Малайзию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».