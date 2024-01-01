Папа Франциск: Вверим новый год Божьей Матери 1.01.2024, 21:05

Что сказал понтифик в новогодней Мессе.

1 января, в праздник Пресвятой Богородицы и в 57-й Всемирный день мира Папа Франциск возглавил в Ватиканской базилике утреннюю Мессу, призвав христиан довериться материнской заботе Пресвятой Богородицы, пишет vaticannews.va.

В своей проповеди Епископ Рима отметил, что начало нового года освещают слова апостола Павла: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, Который родился от жены» (Гал 4,4). Это означает, что история достигла кульминационного момента, когда Бог стал человеком благодаря Марии – новому творению, новому началу, центру времени. Мы радостно провозглашаем Матерь Спасителя Пресвятой Богородицей и выражаем этим «догматом надежды» уверенность в том, что Господь – нежный Младенец на руках Матери – навсегда соединился с человечеством и сделал нас детьми Бога.

В день Благовещения Святой Дух почил на Марии, которая принесла людям величайшие дары: она сделала нас братьями Господа и позволила взывать к Богу как к Отцу. Материнство Марии является путём к отцовской нежности Бога, оно позволяет проникнуть в начало и сердце веры, подчеркнул Епископ Рима. Принятие Матери в нашу жизнь – не просто благочестивое намерение, а требование веры: чтобы быть христианином, нужно почитать Пресвятую Матерь.

Церковь, отметил Папа Франциск, нуждается в Марии, чтобы заново открыть свой женский лик и, подражая Пресвятой Матери, креативно, терпеливо и дерзновенно заботиться о людях. Но и наш мир нуждается в Марии, в матерях и женщинах, чтобы обрести покой, выйти из спирали насилия и ненависти и вернуться к человечности. Каждая женщина – это дар, который нужно уважать, беречь и ценить, ибо, оскорбляя женщину, мы оскорбляем Бога, рожденного от женщины.

Святейший Отец подчеркнул, что Пресвятая Богородица знает наши нужды: она спешит к нам, чтобы наполнить благодатью и привести человеческую жизнь к полноте. Она, любящая Матерь, собирает и утешает своих детей, выслушивает их печали и вытирает их слезы; она не оставляет нас одних и всегда молится о нас. Мария – идеальный пример материнской заботы.

«Когда мы поддаемся искушению оградить себя, обратимся к ней; когда мы не можем распутать узлы жизни, поищем у неё убежища. Наше время, лишённое мира, нуждается в Матери, которая воссоздаст человеческую семью».

В конце проповеди Папа Франциск призвал верующих вверить новый год и всю жизнь Божьей Матери, ибо она приводит нас к Своему Сыну, Иисусу Христу, – «полноте всего времени, нашего времени».

«Пусть этот год будет наполнен утешением Господа, пусть этот год будет наполнен материнской нежностью Марии, Пресвятой Богородицы».

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