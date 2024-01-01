Белорусский экономист поделился прогнозом на 2024 год 1.01.2024, 21:16

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Подпорки, которые воздвигли под белорусский экспорт, могут подкоситься.

Старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Дмитрий Крук в интервью «Белорусам и рынку» поделился прогнозом на 2024 год:

— В этом особенность белорусской экономики последние годы: вероятность позитивных шоков гораздо ниже, чем негативных. На 2024 год потенциальными позитивными шоками может быть новый скачок цен на продовольствие, какие-то договоренности, может быть, с Китаем. Но в лучшем случае Китай может дать новый кредит. Вряд ли Китай по примеру России откроет больше свой рынок для белорусских товаров. А на российском рынке не видно никаких перспектив улучшения положения для белорусских экспортеров.

Поэтому потенциальных позитивных шоков я почти не вижу. А вот негативных множество. Самый главный: подпорки, которые воздвигли под белорусский экспорт, могут подкоситься. Если вдруг происходит проседание по экспорту, то все достижения 2023 года могут схлопнуться как карточный домик.

— То есть, если произойдет серьезная просадка в экспорте, то это в принципе может привести к своего рода каскадному эффекту…

— Более чем. Можно посмотреть на апрель-май 2022, когда экспорт калийных удобрений, нефтепродуктов практически обнулился. Если этот экспорт обвалится, то мы вернемся в среду 2022 года.

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