ЦАХАЛ заявил о переходе к третьей фазе наземной операции в Газе 1.01.2024, 21:27

1,750

Несколько тысяч военных выйдут из сектора.

Израиль выводит несколько тысяч своих военнослужащих из сектора Газа, где с октября продолжается операция против группировки ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС, сообщает «Радио Свобода».

В сообщении израильского военного командования от 1 января сообщается, что в течение ближайших нескольких недель с территории Газы будут выведены пять бригад. Кроме того, речь идёт о частичной демобилизации резервистов, мобилизованных после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, с которого началась нынешняя резкая эскалация конфликта в Газе.

При этом представители Армии обороны Израиля утверждают, что цели войны не меняются - Израиль стремится к тому, чтобы лишить ХАМАС контроля над Газой. «Достижение целей войны требует длительного ведения боевых действий, и мы к этому готовы», - заявил пресс-секретарь израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари.

Часть военных из Газы может быть переброшена на север, к границе с Ливаном, где продолжаются перестрелки между израильскими военными и отрядами радикальной шиитской группировки «Хезболла» и по-прежнему не исключено начало широкомасштабных боевых действий.

По сообщениям агентств и израильских СМИ, в ближайшее время израильские военные намерены сконцентрировать усилия на боях на юге сектора, в частности в городе Хан-Юнис, который считается одним из оплотов ХАМАС.

Наземная операция в Газе продолжается уже более двух месяцев. За это время израильские военные взяли под контроль значительные территории, в особенности на севере сектора. Однако часть сектора Газа продолжает оставаться под контролем ХАМАС. Группировка по-прежнему удерживает более 130 захваченных в Израиле заложников.

Израильские военные заявляют о переходе к третьей фазе наземной операции, которая продлится «не менее шести месяцев».

В ходе операции Израиль наносит массированные удары по объектам в Газе. По данным подконтрольного ХАМАС местного министерства здравоохранения, с 7 октября погибли около 22 тысяч жителей региона, в том числе множество детей. Международные гуманитарные организации сообщают о бедственной ситуации жителей сектора, многие из которых были вынуждены покинуть свои дома. Значительная часть зданий, в том числе жилых, разрушена. Большинство стран-членов ООН призывают к прекращению огня, однако непрямые переговоры о его возможных условиях пока не дали результатов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».