Как разгрузить желудок после новогодних праздников 1 1.01.2024, 21:34

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Семь советов.

В праздники принято накрывать богатые столы: даже если попробовать всего понемногу, есть риск пострадать от переедания. Специалисты рассказывают, как уменьшить негативные последствия и скорее прийти в себя.

Пейте воду

Не нужно вливать в себя воду до тошноты, одного стакана будет вполне достаточно после обильного приема пищи. Вода поможет пищеварению, если вы ели сухомятку (то есть причиной вашего обжорства стал не суп или рагу), и поспособствует выведению лишней соли, которую вы, вероятно, получили в излишке вместе с едой. Продолжайте пить воду в оставшуюся часть дня, чтобы поддерживать водный баланс и чувствовать себя лучше.

Прогуляйтесь

Легкая прогулка поможет стимулировать пищеварение и выровнять уровень сахара в крови. Прогулка может быть даже велосипедной. Главное, не переусердствуйте, ваша цель не поставить рекорд, а лишь неспешно прокатиться.

Не ложитесь

Понимаем, вам хочется прилечь, но это плохая идея. Во-первых, так вы упустите шанс сжечь часть только что съеденных калорий, как минимум занявшись делами по дому. А во-вторых, лежать на полный желудок врачи не советуют: еда может, скажем так, вернуться обратно. Положение лежа может усугубить кислотный рефлюкс, кроме того, сон замедляет пищеварение.

Жгите калории

Подождите примерно три-четыре часа после обильного приема пищи и, когда почувствуете, что еда переварилась, приступайте к тренировке. Не важно, что это будет: пробежка, силовая тренировка или одна из спортивных игр. Физическая активность ускорит метаболизм, предотвратит запоры и поможет сжечь лишние калории.

Откажитесь от газировки

Чем точно не стоит запивать еду, так это газировкой. За счет газа вы можете почувствовать себя хуже, ведь желудок и так переполнен. И далеко не все пузырьки из напитка выходят в виде отрыжки, часть продолжает путешествие по пищеварительной системе, которой и так непросто после переедания.

Не доедайте

Вы уже и так переели, худшее, что можно сделать в таком случае, — заставить себя доесть остаток на тарелке. Пользуйтесь возможностью сделать паузу во время долгого застолья, вернитесь к блюду после перерыва, если желание не обидеть хозяйку стола для вас важнее собственного здоровья. Но в любом случае на вас никто не обидится, если вы признаетесь: было так вкусно, что вы очень много съели, и в вас больше не поместится ни кусочка!

Больше еды, но меньше калорий

Не повторяйте ошибку в следующий прием пищи. Даже если вами овладел зверский аппетит, выбирайте более легкие низкокалорийные блюда, чтобы не усугублять ситуацию и дать организму прийти в себя. Избегайте жирного мяса, свежего белого хлеба, жареного картофеля. Цельнозерновые продукты будут более уместны, чем рис или макароны. Клетчатка вам не помешает!

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