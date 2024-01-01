Российские оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ на левобережье Днепра 1.01.2024, 21:43

1,576

Но безуспешно.

Российские оккупанты совершили 18 безуспешных попыток штурмовать позиции Вооруженных сил Украины на левобережье Днепра.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 1 января.

В течение суток состоялось 56 боевых столкновений. В общем враг нанес один ракетный и 81 авиационный удар, в том числе ударными дронами типа Shahed-136/131, совершил 37 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская и промышленная инфраструктура.

Также российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 10 БпЛА типа Shahed-136/131. Силы обороны уничтожили девять вражеских дронов.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах Малой Волчьей и Оримовки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Леонивка Черниговской области; Зноб-Трубчевская, Середина-Буда, Бачевск Сумской области; Казачья Лопань, Волчанск, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили семь атак оккупантов возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары вблизи Кучеровки, Чернещиной Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Спирного Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 10 атак противника вблизи Богдановки, Клещеевки, Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Григорьевка, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».