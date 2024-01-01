В прошлом году на треть выросло количество попыток проникновения из Беларуси в ЕС 1.01.2024, 21:56

Нелегалы штурмовали границу даже в канун Нового года.

За последние сутки, а именно 31 декабря, 84 мигранта пытались попасть в Евросоюз с белорусской территории. Об этом сообщает «Позірк» со ссылкой на статистику пограничных служб соседних стран ЕС.

Служба охраны государственной границы Литвы зафиксировала 28 попыток незаконного пересечения границы (14 днем ранее).

Попыток пересечения белорусско-латвийской границы не было — восьмой день подряд.

По информации Пограничной охраны Польши, за прошедшие сутки границу со стороны Беларуси пыталось пересечь 56 человек (днем ранее — 13), пишет издание. Сообщается, что группа мигрантов забросала патруль камнями и горящими ветками.

Всего в 2023 году страны ЕС пресекли 42 078 попыток незаконного проникновения с белорусской территории (в Польшу — 25 571, Латвию — 13 863, Литву — 2644). Годом ранее было 31 892 (в Польшу — 15 655, Латвию — 5026, Литву — 11 211). Общий рост составил 31,9% (на польском направлении — в 1,6 раза, латвийском — в 2,8 раза, на литовском зафиксировано снижение в 4,2 раза).

Статистика, выведенная «Позіркам» на основании ежедневных данных, свидетельствует, что напряженность на границе Беларуси и ЕС колеблется, к концу 2023 года она заметно снизилась. Если зимой в начале года было предотвращено 3959 попыток незаконного перехода границы, то весной — 11 560, летом — 13 250, осенью — 12 577, в декабре таких попыток было 726.

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