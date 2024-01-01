Норвегия разрешила напрямую продавать Украине оружие 2 1.01.2024, 22:05

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В Осло рассказали, почему приняли это решение.

Правительство Норвегии разрешило прямые продажи норвежского оружия и оборонной продукции Украине. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте норвежского правительства от 1 января, разрешение вступает в силу с этого же дня.

«В чрезвычайной ситуации с безопасностью, возникшей в результате агрессивной войны России, крайне важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Поддержка Украины важна для норвежской и европейской безопасности. Мы должны предвидеть возможность продления незаконной агрессивной войны. Поэтому правительство решило разрешить прямые продажи оружия и оборонной продукции норвежской оборонной промышленности Украине», – заявил министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

Теперь норвежские компании могут обращаться в министерство иностранных дел за лицензией на экспорт для прямых продаж оружия и оборонной продукции в Украине.

Экспортные лицензии для прямых продаж будут выдаваться после тщательной оценки каждого случая такого экспорта. Оценка заявок будет производиться по четырем критериям:

прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения могут осуществляться только украинским властям;

заявки должны включать документацию и государственные гарантии относительно конечного использования и конечного пользователя, а также включать пункт о реэкспорте (последующей передаче);

транспортировка и доставка оружия и оборонной продукции должны осуществляться по безопасным и налаженным логистическим маршрутам;

заявки оцениваются в соответствии с норвежскими правилами экспортного контроля и обязательствами Норвегии по международному праву, включая Договор ООН о торговле оружием.

Компании должны подать заявку на получение экспортной лицензии в системе электронного лицензирования МИД.

«Тот факт, что правительство сейчас разрешает прямые продажи Украине, не означает, что мы разрешим прямые продажи оружия странам, находящимся в состоянии войны, на общих основаниях. Норвегия получает выгоду от поддержания строгой политики экспортного контроля. Решение правительства применимо к Украине и оправдано чрезвычайной ситуацией в сфере политики безопасности, в которой мы сейчас находимся вместе с нашими союзниками», – подчеркнул Эйде.

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