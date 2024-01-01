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В семи регионах РФ Путин во время обращения объявил о мобилизации и огромных потерях РФ

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  • 1.01.2024, 22:28
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В семи регионах РФ Путин во время обращения объявил о мобилизации и огромных потерях РФ

Украинские хакеры-патриоты показали россиянам альтернативную версию обращения.

В новогоднюю ночь в семи регионах России – от Саратова до Новосибирска – вместо обращения Владимира Путина россияне слушали версию, которую поставили украинские хакеры-патриоты.

В ней глава Кремля рассказал о больших потерях в войне против Украины, бешеных расходах на боевые действия, о миграционной политике и многом другом.

«Каждый день свои жизни на алтарь победы кладут тысячи солдат, гибнут мирные люди, стираются с лица земли мирные города. Но мы справляемся со всеми вызовами. В 2023 году из российского бюджета было выделено более 2 триллионов рублей на восстановление экономики только «ДНР» и «ЛНР»" В следующем году мы удвоим эту цифру… Необходимо увеличить состав российской армии до 2 миллионов человек, а дополнительную мобилизацию считаю обоснованной и необходимой мерой.

Стратегические ошибки командования, неподготовленность войск и дезинформированность высшего политического руководства страны привели к большим потерям личного состава в 2023 году», — сказал Путин.

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