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Когда диктаторы слабы

  • 1.01.2024, 22:55
  • 1,720
Когда диктаторы слабы

Режимы в Беларуси и России повторяют судьбу СССР.

Telegram-канал «СерпомПо» поразмышлял о слабости режимов в РФ и Беларуси:

— Диктатуры отлично знают, что внутренне они слабы. Нет у них ни всенародной поддержки, ни твёрдой опоры. Это хлипкие, скрепленные ложью и кровью конструкции, которые потому лишь и стоят, что в их сочленения регулярно подливается новый «клей».

С правящей в прошлой стране номенклатурой было так же. Как только «клея» насилия стало меньше, как только ложь улетучилась из-за политики гласности, всё развалилось. Правители в России и Беларуси идут той же дорогой.

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