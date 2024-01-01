Когда диктаторы слабы
- 1.01.2024, 22:55
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Режимы в Беларуси и России повторяют судьбу СССР.
Telegram-канал «СерпомПо» поразмышлял о слабости режимов в РФ и Беларуси:
— Диктатуры отлично знают, что внутренне они слабы. Нет у них ни всенародной поддержки, ни твёрдой опоры. Это хлипкие, скрепленные ложью и кровью конструкции, которые потому лишь и стоят, что в их сочленения регулярно подливается новый «клей».
С правящей в прошлой стране номенклатурой было так же. Как только «клея» насилия стало меньше, как только ложь улетучилась из-за политики гласности, всё развалилось. Правители в России и Беларуси идут той же дорогой.