У министра обороны США Остина обнаружили рак 10.01.2024, 1:32

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Ллойд Остин

1 января Ллойд Остин был госпитализирован.

Министр обороны США Ллойд Остин лечится от рака простаты. Его обнаружили на ранней стадии.

Об этом говорится в официальном заявлении Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, сообщает CNN.

Рак у Остина был обнаружен в начале декабря. Уже 22 декабря он перенес «минимально инвазивную хирургическую процедуру» под названием простатэктомия для лечения рака.

«Во время этой процедуры он находился под общим наркозом. Госсекретарь Остин без происшествий перенес операцию и на следующее утро вернулся домой. У него рак простаты был обнаружен на ранней стадии, и прогноз оптимистичный», — говорится в заявлении.

1 января Остина госпитализировали с сильными болями в животе и ногах и тошнотой, у него обнаружили инфекцию мочевыводящих путей. На вопрос о том, почему министр не сообщил о диагнозе, представитель Пентагона сказал, что речь о «глубоко личной» ситуации.

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