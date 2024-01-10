В Гродненской области годовалая девочка проглотила 13 лампочек от елочной гирлянды
- 10.01.2024, 2:59
Ей выполнили гастроскопию.
В первые дни наступившего года в областную детскую клиническую больницу поступили три ребенка с инородными телами в желудочно-кишечном тракте, сообщает телеграм-канал «Здравоохранение Гродненщины».
Родители годовалой девочки обратились за помощью в областную детскую больницу. Выяснилось, что ребенок проглотил 13 лампочек от елочной гирлянды. По словам врача-эндоскописта, ей выполнили гастроскопию. Однако инородные тела на момент исследования уже успели уйти в кишечник, поэтому остается ждать, чтобы они покинули организм ребенка естественным путем.
Во втором случае пятилетняя девочка случайно проглотила «грибок» от конструктора, который застрял в пищеводе. Ей также выполнили гастроскопию под общей анестезией. Инородное тело было успешно удалено.
Также в первые дни 2024 года в больницу доставляли трехлетнего мальчика, который проглотил конфетти от хлопушки. Врачи определили, что выполнять гастроскопию в таком случае не нужно. Ребенка отправили домой под наблюдение взрослых.