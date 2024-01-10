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Украинские пограничники дронами ударили по пехоте РФ, которая пряталась в домах

  • 10.01.2024, 5:04
Украинские пограничники дронами ударили по пехоте РФ, которая пряталась в домах

Видео.

Силы обороны Украины обнаружили позиции вражеской пехоты и дронами ударили по оккупантам. Процесс их уничтожения зафиксировали на видео.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

«Доставка взрывной почты от пограничников», - говорится в сообщении.

Отмечается, что аэроразведка ГПСУ обнаружила и уничтожила группу оккупантов, которая «бродила» между заброшенных зданий на временно оккупированной территории.

На видео можно увидеть удары дронами по личному составу россиян. Они пытались прятаться в домах, но безрезультатно.

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