У войск РФ начались большие проблемы на левом берегу Днепра в Херсонской области
- 10.01.2024, 8:08
- 7,312
Назревает серьезный бунт против командования.
Российские войска на оккупированном левобережье Херсонской области продолжают испытывать значительные проблемы с командованием и связью, которые после смены командующего российской группировкой «Днепр» не только остаются, но и усиливаются.
В частности, захватчики жалуются, что по несколько часов ждут от командования разрешений на поражение артиллерией определенных целей, при этом командиры требуют предварительно предоставлять фото и видеоподтверждения этих целей.
Беспокоит оккупантов также нехватка систем РЭБ для противодействия беспилотникам, а украинские воины в районе Крынок уничтожают до 90% российской техники.
О проблемах захватчиков в Херсонской области рассказали в Институте изучения войны (ISW).
Выводы о значительных проблемах россиян на левобережье Херсонщины, существенно ухудшающих боеспособность российских войск, аналитики сделали, прежде всего, на основе российских источников.
Россияне продолжают жаловаться, что проблемы с командованием и связью не только не решаются после замены командования российской группировки «Днепр», а даже усугубляются.
Хотя после назначения командующим группировкой Михаила Теплинского, цитируют аналитики одного из близких к Кремлю российских военных блоггеров, оккупантов немного реже гонят в самоубийственные штурмы в районе Крынок.
Сейчас оккупанты возле Крынок жалуются, что якобы не могут сбивать украинские самолеты и вертолеты, потому что не получают от командования своевременное разрешение на их сбитие. Да и на открытие артиллерийского огня по украинским воинам захватчики могут ждать разрешений по несколько часов. И получают их только после того, как передадут в штаб координаты целей, а также фото или видеоподтверждение целей.
В то же время оккупанты жалуются на недостаток систем РЭБ для противодействия украинским беспилотникам, которые в районе Крынок активно применяются и наносят захватчикам значительные потери.
Еще один российский «военкор» также призвал российское командование прекратить перебрасывать в Крынки и близлежащие районы технику, ведь, по его словам, украинские воины уничтожают там до 90% военной техники оккупационной армии.
По словам военного эксперта Константина Машовца, дислоцированные к юго-востоку от Крынок части 17-го танкового полка 70-й мотострелковой дивизии «горят желанием» вести сильные атаки для истощения Сил обороны Украины. Это свидетельствует, что по крайней мере командование этого полка считает целесообразным придерживаться излюбленной российской тактики: проводить изнурительные фронтальные атаки.
При этом за время боев в районе Крынок российские войска понесли значительные потери. Особенно сильно пострадали части российской 104-й воздушно-десантной дивизии
«ISW постоянно наблюдает за жалобами россиян на неадекватное командование, координацию между подразделениями и внутри подразделений, противовоздушную оборону, огневую поддержку и РЭБ с ноября 2023 года, но продолжает оценивать, что эти сообщения о тактических проблемах не всегда приводят к значительным оперативным последствиям», – отметили аналитики.
По состоянию на 9 января, добавили в ISW, близ Крынок продолжались позиционные бои, которые, впрочем, не привели к подтвержденным изменениям на линии фронта на левобережье Херсона.