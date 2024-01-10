Соратник Гиркина пригрозил Путину восстанием 10.01.2024, 8:15

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Полковник ГРУ обвинил главу Кремля в уничтожении русского народа.

В рядах ультраправых «патриотов» России назревает гнев на диктатора Владимира Путина.

Один из самых известных представителей Z-сообщества полковник ГРУ Генштаба ВС РФ в отставке Владимир Квачков записал видео, в котором пригрозил властям восстанием, передает dialog.ua.

Квачков, который яро поддерживал войну против Украины, теперь начал рассказывать о том, что «СВО» ведется для истребления русских.

По версии полковника ГРУ, совершает все это Путин.

«Нам нужно подвести итоги правления одного субъекта, конечно, я имею в виду гражданина Путина. Путину нужна (...) Россия без русских. Потому что государствообразующий народ - русские - принижены, унижены, загнаны ниже плинтуса, отогнаны от управления государством. Там (во главе РФ - ред.) находятся его вексельберги, авены, абрамовичи и прочие лица известной национальности. Вот это путинская Россия. В этой России путинской нам, русским, места нет… Я убежден, если Путина изберут (а это чисто бюрократическая процедура), (...) смерть русского народа будет продолжаться. Целенаправленно. Они нас убивают открыто на фронте, а внутрь завозят мигрантов», - заявил Квачков.

Полковник ГРУ также открыто угрожает российскому диктатору восстанием, если он переизберется на новый срок в 2024 году.

«Люди московские, впереди события, которые либо повернут нас в сторону национального освобождения и возвращения русскому народу государственной власти, либо мы потом сделаем это, но с намного большими жертвами и потерями», - сказал Квачков.

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