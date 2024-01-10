Неизвестный вирус поразил поезд Москва - Чита

Неизвестный вирус поразил поезд Москва - Чита4
- 10.01.2024, 8:22
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В российском Екатеринбурге началась паника.
В российском Екатеринбурге введен экстренный карантин в поезде, следовавшем из Москвы в Читу.
Пассажиров рейса «косит», предположительно, вирус. Погиб младенец. О происшествии сообщили вечером 9 января российские СМИ, передает dialog.ua.
Жертвой болезни стал 7-месячный младенец, у которого в дороге критически поднялась температура.
На станции города Кунгура, что в Пермском крае, ему была вызвана скорая помощь.
Но приехавшие на вызов смогли только зафиксировать клиническую смерть ребенка.
Там же была госпитализирована в местную больницу и мама погибшей девочки, у которой также обнаружили симптомы болезни.
Заразился ли кто-то еще, неизвестно. Однако у некоторых пассажиров рейса вскоре были зафиксированы симптомы болезни.
Поезд был остановлен на срочный карантин на вокзале Екатеринбурга.
Очевидцы сообщают, что на месте находится 9 карет скорой помощи, а также сотрудники Минздрава РФ. Планируется проведение дезинфекции.