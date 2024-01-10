закрыть
10 января 2024, среда, 9:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Неизвестный вирус поразил поезд Москва - Чита

4
  • 10.01.2024, 8:22
  • 12,644
Неизвестный вирус поразил поезд Москва - Чита

В российском Екатеринбурге началась паника.

В российском Екатеринбурге введен экстренный карантин в поезде, следовавшем из Москвы в Читу.

Пассажиров рейса «косит», предположительно, вирус. Погиб младенец. О происшествии сообщили вечером 9 января российские СМИ, передает dialog.ua.

Жертвой болезни стал 7-месячный младенец, у которого в дороге критически поднялась температура.

На станции города Кунгура, что в Пермском крае, ему была вызвана скорая помощь.

Но приехавшие на вызов смогли только зафиксировать клиническую смерть ребенка.

Там же была госпитализирована в местную больницу и мама погибшей девочки, у которой также обнаружили симптомы болезни.

Заразился ли кто-то еще, неизвестно. Однако у некоторых пассажиров рейса вскоре были зафиксированы симптомы болезни.

Поезд был остановлен на срочный карантин на вокзале Екатеринбурга.

Очевидцы сообщают, что на месте находится 9 карет скорой помощи, а также сотрудники Минздрава РФ. Планируется проведение дезинфекции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі Івонка Сурвіла
Встретить Новый год в библиотеке
Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип