Неизвестный вирус поразил поезд Москва - Чита 4 10.01.2024, 8:22

12,644

В российском Екатеринбурге началась паника.

В российском Екатеринбурге введен экстренный карантин в поезде, следовавшем из Москвы в Читу.

Пассажиров рейса «косит», предположительно, вирус. Погиб младенец. О происшествии сообщили вечером 9 января российские СМИ, передает dialog.ua.

Жертвой болезни стал 7-месячный младенец, у которого в дороге критически поднялась температура.

На станции города Кунгура, что в Пермском крае, ему была вызвана скорая помощь.

Но приехавшие на вызов смогли только зафиксировать клиническую смерть ребенка.

Там же была госпитализирована в местную больницу и мама погибшей девочки, у которой также обнаружили симптомы болезни.

Заразился ли кто-то еще, неизвестно. Однако у некоторых пассажиров рейса вскоре были зафиксированы симптомы болезни.

Поезд был остановлен на срочный карантин на вокзале Екатеринбурга.

Очевидцы сообщают, что на месте находится 9 карет скорой помощи, а также сотрудники Минздрава РФ. Планируется проведение дезинфекции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».