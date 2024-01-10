Путин пытается избавиться от самого влиятельного российского генерала 3 10.01.2024, 8:28

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Михаил Теплинский

Для этого создана специальная группа из числа офицеров «информационного противоборства».

В Кремле видят огромную угрозу со стороны популярного в войсках командующего НДС генерала Михаила Теплинского. Российские СМИ возобновила кампанию по его дискредитации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в разведке.

По словам одного из собеседников, в руководстве российского Генштаба и Минобороны решили избавиться от Теплинского постепенно. Для этого в первую очередь будут уничтожать его имидж и поддержку со стороны армии, особенно в Воздушно-десантных войсках.

«После неоднозначного поведения командующего ВДВ во время бунта Пригожина и его конфронтации с Шойгу и Герасимовым генерала Теплинского, скажем так, взяли на карандаш. Ему ничего не забыли и не простили, однако убрать сразу как Суровикина было невозможно, слишком он популярен в войсках», – добавил собеседник.

В частности, для этого была создана специальная группа из числа офицеров информационного противоборства ВС РФ (ИПб).

«Ими организована сеть каналов и групп в социальных сетях, которая создает и распространяет материалы, направленные на дискредитацию Теплинского», — говорится в сообщении.

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