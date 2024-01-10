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Беларусь вышла из международных договоров о борьбе с коррупцией

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  • 10.01.2024, 8:34
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Беларусь вышла из международных договоров о борьбе с коррупцией
Фото: Reuters

Лукашенко подписал скандальный «закон».

Александр Лукашенко подписал принятый «парламентом» закон о денонсации некоторых международных договоров в области борьбы с коррупцией. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

«Закон» предусматривает денонсацию Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года, дополнительного протокола к ней, Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 года.

Также прекращается действие соглашения между Беларусью и Советом Европы относительно привилегий и иммунитетов представителей членов Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) и членов ее инспекционных групп.

Напомним, «парламент» проголосовал за выход из международных договоров по борьбе с коррупцией 22 ноября прошлого года.

Представлявший его генеральный прокурор Андрей Швед заявил, денонсация конвенций связана с процедурой выхода Беларуси из состава ГРЕКО, которая следит за выполнением Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Прекращение действия соглашения относительно привилегий и иммунитетов представителей членов ГРЕКО аннулирует обязательство предоставлять им благоприятные условия работы на территории Беларуси.

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