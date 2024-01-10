закрыть
10 января 2024, среда, 9:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина получила от Германии уникальное оружие

3
  • 10.01.2024, 8:44
  • 7,642
Украина получила от Германии уникальное оружие
Фото: Rheinmetall

Комплекс может сбивать воздушные цели без вмешательства человека.

На днях в Германии сообщили, что передали Украине систему противовоздушной обороны Skynex с боеприпасами. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что этот зенитный артиллерийский комплекс является перспективным оружием.

Skynex может сбивать вражеские воздушные цели в автоматическом режиме без вмешательства человека.

Радар захватывает цель и сопровождает ее, а когда она попадает в зону поражения зенитного вооружения, автоматика определяет направление стрельбы и уничтожает цель.

Об этом спикер ВС ВСУ Юрий Игнат сказал в эфире OBOZ TV.

«Одной очереди достаточно, чтобы боеприпасы полетели туда, куда нужно. Они разрываются в воздухе, создаются большие облака осколков и гарантировано уничтожается либо «Шахед», либо крылатая ракета, либо другая цель», – отметил он.

Skynex – это зенитный артиллерийский комплекс производства немецкого машиностроительного и оружейного концерна Rheinmetall. Компания представила систему ПВО в ноябре 2021 года. Skynex относится к системам противовоздушной обороны малого радиуса действия по типу немецких зенитных самоходных установок Gepard.

Эта система предназначена для поражения в условиях радиоэлектронного противодействия беспилотников, вертолетов, крылатых ракет и даже летящих на низкой высоте самолетов.

Основным вооружением Skynex является 35-миллиметровая автоматическая пушка Oerlikon Mk3, которая имеет эффективную дальность стрельбы 4 км и может выдавать 1000 выстрелов в минуту. Система использует 35-мм артиллерийские боеприпасы AHEAD с программируемым подрывом, которые также были разработаны компанией Rheinmetal.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі Івонка Сурвіла
Встретить Новый год в библиотеке
Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип