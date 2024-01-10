Украина получила от Германии уникальное оружие 3 10.01.2024, 8:44

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Фото: Rheinmetall

Комплекс может сбивать воздушные цели без вмешательства человека.

На днях в Германии сообщили, что передали Украине систему противовоздушной обороны Skynex с боеприпасами. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что этот зенитный артиллерийский комплекс является перспективным оружием.

Skynex может сбивать вражеские воздушные цели в автоматическом режиме без вмешательства человека.

Радар захватывает цель и сопровождает ее, а когда она попадает в зону поражения зенитного вооружения, автоматика определяет направление стрельбы и уничтожает цель.

Об этом спикер ВС ВСУ Юрий Игнат сказал в эфире OBOZ TV.

«Одной очереди достаточно, чтобы боеприпасы полетели туда, куда нужно. Они разрываются в воздухе, создаются большие облака осколков и гарантировано уничтожается либо «Шахед», либо крылатая ракета, либо другая цель», – отметил он.

Skynex – это зенитный артиллерийский комплекс производства немецкого машиностроительного и оружейного концерна Rheinmetall. Компания представила систему ПВО в ноябре 2021 года. Skynex относится к системам противовоздушной обороны малого радиуса действия по типу немецких зенитных самоходных установок Gepard.

Эта система предназначена для поражения в условиях радиоэлектронного противодействия беспилотников, вертолетов, крылатых ракет и даже летящих на низкой высоте самолетов.

Основным вооружением Skynex является 35-миллиметровая автоматическая пушка Oerlikon Mk3, которая имеет эффективную дальность стрельбы 4 км и может выдавать 1000 выстрелов в минуту. Система использует 35-мм артиллерийские боеприпасы AHEAD с программируемым подрывом, которые также были разработаны компанией Rheinmetal.

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