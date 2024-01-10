Шойгу выдал военную тайну
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 10.01.2024, 8:55
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Надо ее лишь правильно прочитать.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, можно сказать, открытым текстом выложил противнику список слабых мест армии и сообщил направления работы.
На совещании с руководящим составом министерства он сообщил: «В наших ближайших планах — улучшить работу системы связи, повысить эффективность применения современных средств ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, а также возможности противовоздушной обороны и спутниковой группировки».
Еще добавил про увеличение поставки беспилотных летательных аппаратов - «от сверхмалых до тяжелых ударных».
Все это, конечно, делается для «поддувания щек», демонстрации «вот мы вам покажем», то есть в обычном для российского начальства стиле пропаганды. Также они и «Армату» по парадам катали, непонятно куда ныне пропавшую.
Но смотрится заявление Шойгу странно на фоне ловли шпионов, преследований за «дискредитацию армию». Вот же – выкладывается стратегическая информация. Надо ее всего лишь правильно прочитать.
Телеграм-канал «СерпомПо»