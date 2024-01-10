Ученые создали маску с поглощением звука для секретных телефонных разговоров 10.01.2024, 9:04

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Как она выглядит и сколько стоит?

На выставке CES 2024 компания Skyted представила особую маску, предназначенную для телефонных разговоров. Она поглощает звук и позволяет разговаривать, не мешая окружающим.

Silent Mask от Skyted по конструкции напоминает медицинскую маску – закрывает рот и нос пользователя. Как утверждает производитель, эта маска позволяет уменьшить громкость того, что говорит пользователь, на 25 децибел. Этого должно быть достаточно для того, чтобы разговаривать по телефону на нормальной громкости так, чтобы никто вокруг не слышал содержание разговора, пишет Engadget.

Этого достигли с помощью технологии, подобной той, что используют в последних моделях реактивных двигателей. Посередине внутренней стороны маски есть маленькие отверстия, а с обеих сторон лица — камеры диаметром 12 мм. Резонаторы для отвода звука в камеры позволяют рассеивать звуковые волны без их попадания в окружающую среду.

Также внутри маски расположен микрофон, который, в зависимости от модели устройства, может подключиться к телефону или ноутбуку через Bluetooth или провод. Маска имеет встроенные аудиоразъемы, которые позволяют пользователю слышать и себя, и собеседников.

Прибор может быть полезен, например, для пассажиров некоторых европейских поездов, где запрещено разговаривать по телефону, а также для тех, кому нужно озвучить какую-то конфиденциальную информацию тогда, когда возможности уединиться нет.

История создания маски началась на сервисе Kickstarter, где стартапу удалось привлечь более 60 тысяч долларов на разработку вместо желаемых 8 тысяч. Сейчас изделие Skyted доступно по цене 299 долларов, но позже оно будет стоить на 100 долларов дороже.

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