«Отправляйся сам на «СВО»: жены российских военных набросились на депутата Госдумы 2 10.01.2024, 9:12

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Безумное заявление Картаполова разозлило россиянок.

Протест жен и матерей мобилизованных в РФ набирает обороты. Россиянки публично критикуют власти, которые отказываются возвращать их мужей и сыновей с фронта.

Досталось от них и председателю комитета Госдумы РФ по обороне Андрею Картаполову, сообщает dialog.ua.

Картаполов накликал на себя гнев, когда в интервью российским СМИ высказался против возвращения мобиков с фронта.

Аргументировал он свою позицию тем, что уцелевшие на войне мобилизованные слишком опытны, чтобы так просто их отпускать домой.

«Эти люди уже год воюют, они стали профессионалами своего дела. И вы предлагаете вместо профессионалов своего дела набрать других, а потом еще долгое время их готовить? Вот именно этого и хотят наши недруги», - заявил представитель путинского режима.

Протест жен и матерей мобиков он назвал «ципсошно-церэушными наработочками», отметив, что россияне должны смиренно отправляться на смерть, если их посылает родина.

Слова Картаполова вызвали острую реакцию у россиянок, чьи сыновья и мужья были мобилизованы.

Они требуют срочно отправить на фронт Картаполова.

«После интервью Картаполова у меня в запасе не осталось ни одного приличного слова. Про опыт, о котором говорит этот человек… Когда их мобилизовали, у них этого опыта не было. Так как Картаполов считает, что у нас все отлично в армии, и мобилизованные вообще не должны рыпаться,(...) их семьи защищены, я предлагаю ему отправиться в зону «СВО» и получить тот же колоссальный пакет соцуслуг, и ту же «защиту» его семьи… А мы будем дальше бороться», - заявила одна из протестующих.

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