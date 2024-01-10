Украинского полковника-предателя поймали в 300 метрах от границы с Беларусью 1 10.01.2024, 9:21

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Юрий Чернышев

Стало известно, что с ним было дальше.

Суд в Украине признал виновным в госизмене полковника в отставке, который помогал РФ вести войну против своей страны. Он проведет в тюрьме 15 лет.

Детали были обнародованы на официальном канале Службы безопасности Украины (СБУ).

Осужденный орудовал в Житомирской области. Суд установил, что в сентябре 2022 года он был завербован через соцсети российскими спецслужбами, получил псевдоним «Снаров», после чего приступил к подрывной деятельности.

Мужчина, в частности, следил за учебными центрами и полигонами, а также за объектами СБУ в области, собирая данные о военных, силовиках, а также чиновниках.

Личность осужденного в СБУ не указали. Однако отметили, что это бывший высокопоставленный советский военный.

Он занимал пост начальника штаба танковой армии в СССР, который в начале 90-х ушел в отставку.

Мужчина, в частности, занимался военной разведкой и имел серьезные связи в РФ.

По данным «Украинской правды», осужденный - это Юрий Чернышев, который сотрудничал с разведкой ныне ликвидированной российской ЧВК «Вагнер».

Арестован он был весной 2023 года. Вскоре мужчина оказался на свободе, заплатив залог в 200 тысяч гривен. Он сразу же попытался сбежать из Украины, но был схвачен в 300 метрах от границы Беларуси.

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