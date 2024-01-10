ГУР мощно ударило по российской нефтебазе в Орле 10.01.2024, 9:27

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Появились кадры последствий атаки.

Российские оккупанты 9 января пожаловались, что их нефтебазу в Орле атаковали беспилотники. Впоследствии в сети показали фото, на котором виден поврежденный резервувар с топливом.

Источники «24 Канала» сообщили, что атака дронов – операция ГУР Минобороны Украины.

Отмечают, что нефтебазу в Орле удалось атаковать дронами украинского производства.

Провести операцию ГУР помогли Министерство цифровой трансформации Украины и украинский фонд «Вернись Живым».

Андрей Кличков, губернатор Орловской области РФ, заявил, что на территорию нефтебазы якобы упали два БпЛА.

«На территории города Орла произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса»,

– пожаловался губернатор.

В результате падения БпЛА вспыхнул пожар. Впоследствии в сети опубликовали фото поврежденного резервуара с топливом.

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